Les finestres FIBA, els períodes en què la lliga s’atura perquè les seleccions estatals juguin els seus partits de classificació per als Mundials i Eurobasket, provoquen un efecte d’aturada de ritme. Segurament, si se’ls ho pregunta de manera sobtada, molts aficionats del Baxi no recorden quin va ser l’últim compromís del seu equip a l’ACB, la derrota a Múrcia, ja que el cap de setmana anterior van poder desconnectar. Això és el que intentarà no fer avui l’equip de Pedro Martínez, que té un tram final de la primera volta de la fase regular molt exigent i que comença avui al Nou Congost.

El visitant d’avui, el Lenovo Tenerife, és tercer de la Lliga Endesa i un dels blocs més consolidats, amb set jugadors primordials que ja eren a la plantilla la temporada passada, en què van quedar just a darrere del Barça i el Madrid. El Baxi ocupa ara mateix la vuitena posició, que classificaria per a la Copa del Rei de Granada, però en els sis partits que li falten per obtenir la classificació ha de jugar contra quatre dels sis primers de la competició, amb la qual cosa vèncer avui els canaris per intentar optar a aquest objectiu sembla fonamental, tot i la dificultat.

Amb tots i un txec nou

El millor de les finestres és que ningú no en torna lesionat. Segons va explicar ahir Pedro Martínez, el principal problema és que alguns van jugar dilluns i no han pogut entrenar tots els dies plegats, però, en principi, tots tretze, inclòs Janis Berzins, que es va perdre partits per lesió, estan en disposició de jugar., A més, a la tarda, el club va anunciar el fitxatge d’una «jove promesa» txeca, el pivot de 18 anys Ondrej Hustak, procedent del Brno, del qual es desconeix quan entrarà en dinàmica del primer equip o se li reserva una cessió.

Sobre el duel d’avui, Pedro Martínez va explicar que el potencial del Lenovo «és semblant» al dels últims any. «Té unes grans possibilitats econòmiques i això li permet mantenir els jugadors que li interessen, que tenen molt nom i són coneguts a la lliga i a Europa, a més de reforçar-se bé. Per això són on són, res no és casualitat».

Per al tècnic, «juguen un bon bàsquet i homes que saben de què va això com Shermadini, Salin, Huertas, Fitipaldo i Doornekamp. Però juguem a casa. Aquest és un punt a favor claríssim i intentarem fer un bon partit». En aquest sentit, tot passa «per fer allò que entrenem amb determinació i convicció. Si ho fem, me n’aniré content. Si a sobre guanyem, que tenim possibilitats d’aconseguir-ho, millor, però cal saber contra qui juguem».

Estils diferents

Malgrat que tots dos són equips anotadors, Martínez aclareix que «ells tenen un estil i nosaltres, un altre. Basen molt el seu joc en els tirs de tres punts, amb percentatge alt. Nosaltres no juguem tan controlats perquè ens va millor així. Ells tenen molt talent, amb bloqueig i continuació en què els bases i Shermadini generen per a bons tirs, sobretot si tenen un temps que aconsegueixen gràcies al seu joc».

Un dels punts dèbils del Lenovo pot ser el rebot, en què són l’últim de la lliga, tot i que això també pot venir donat perquè els seus bons percentatges provoquen que no hi hagi tants refusos. Per a l’entrenador, «el rebot pot ser clau, perquè és bàsic, però també hi ha altres coses que ho són. Ara mateix no sé quina serà més important que les altres»

Vidorreta: «És una plantilla compensada i ben dirigida»

El tècnic basc del Lenovo Tenerife, Txus Vidorreta, es va desfer en elogis per al Baxi, de qui va dir que «juga molt bé i espero que ho faci amb intensitat i energia. És com ho fan tota la temporada, especialment a casa, però també han obtingut bons resultats a fora, com a Burgos i a Sevilla. És un equip amb molt ritme, que juga molt bé a camp obert, amb un gran base com Dani Pérez, bons anotadors com Thomasson i Francisco. En el tres té bons tiradors i en el quatre Moneke i Maye són molt complementaris. A més, en el cinc, Sima i Bako ho fan molt bé, sense oblidar-nos de Rafa Martínez quan està enratxat. Tenen una plantilla llarga, compensada, de qualitat i ben dirigida».