El Barça va pagar l’esforç de la victòria europea de divendres a la pista de l’Anadolu Efes i va caure derrotat davant del Bitci Baskonia (78-91), amb la qual cosa cedeix el lideratge de la lliga, en solitari, al Reial Madrid. El conjunt basc, que sota les ordres de Dusko Ivanovic havia perdut per 26 punts al mateix escenari en l’Eurolliga, va mostrar ahir una cara molt diferent i es va basar en els seus dos pivots, Enoch, amb 23 punts, i Costello, amb 19, per dominar la pintura. Per la part blaugrana, només els 20 punts de Mirotic i una reacció final que va deixar l’equip a vuit punts (64-72) va fer pensar en una remuntada que no va arribar de cap manera.

Precisament, ahir es va saber que el Barça intentarà pal·liar les baixes en el perímetre (Calathes, Higgins i Abrines) amb el fitxatge de l’australià Dante Exum, un escorta fort físicament. El partit del Palau va ser l’últim del dia perquè el duel que havia de tancar sessió, el Bilbao-Breogán, es va ajornar. La culpa va ser que es va espatllar un rellotge de possessió. Tot, amb 500 aficionats gallecs desplaçats a les graderies. El Breogán, que ja no va jugar l’últim partit abans de l’aturada, contra el Joventut, per una passa de covid, ja va patir un fet similar a l’inici de la campanya 2018-19, quan un duel contra, precisament, els verd-i-negres va ser ajornat al seu pavelló pel mateix motiu. Derrota canària De la resta dels partits, va destacar la derrota a casa del proper rival del Baxi, el Gran Canària (82-87) contra un Burgos que estrenava Salva Maldonado a la banqueta i que va clavar un parcial de 15-29 en el darrer període, amb 9 punts dels 23 que va fer de Kravic. L’Unicaja no es va deixar sorprendre pel Betis de Luis Casimiro i el va vèncer per 73-79 i la Penya va derrotar l’UCAM Múrcia a casa per 83-77, amb 25 punts de Tomic.