El Girona va ser el dominador de la primera edició del Memorial Luisette Nissan Cup en record del desaparegut fotògraf del Club Gimnàstic de Manresa Luis Moreno. El conjunt gironí va ser el millor dels 20 equips que van disputar el torneig i es va coronar com a campió després de deixar enrere el FC Barcelona als quarts de final (1-0), l’Espanyol a les semifinals (1-0) i el FC Andorra a la final del torneig (2-0).

La primera fase de la competició es va dur a terme en dues seus, la Pirinaica i el Club Gimnàstic de Manresa. Al barri de la Mion Puigberenguer es van veure els enfrontaments del grup C, Espanyol, Gimnàstic de Tarragona, Pirinaica, Gimnàstic de Manresa i Tàrrega, i del grup D, Girona, Reus, Joanenc, OAR Vic i Guissona. A la seu del Gimnàstic es van dur a terme els partits del grup A, FC Andorra, Sant Andreu, Jàbac i Terrassa, Vilanova i Natació Terrassa, i del grup B, FC Barcelona, Cerdanyola, Vic-Riuprimer, Aqua Hotel i Fif Lleida. La fase final, que consistia en tres fases, or, plata i bronze, es va dur a terme al club escapulat.

En la fase de bronze, el Vilanova va guanyar per 3-0 la Pirinaica a les semifinals i el Guissona va necessitar els penals per superar el FIF Lleida (1-1) per col·locar-se a la final. El Vilanova va guanyar la fase de bronze als penals davant del Guissona (1-1). En la fase de plata, els quarts de final van tenir els resultats següents: Sant Andreu-Tàrrega (4-0), Aqua Hotel-OAR Vic (2-0), Joanenc-VicRiuprimer (0-2) i Gimnàstic Manresa-Natació Terrassa (5-0). A semifinals, el Sant Andreu va guanyar a penals el Vic Riuprimer (1-1) i l’Aqua Hotel va superar per 3-1 el Gimnàstic de Manresa. A la final, el Sant Andreu va golejar per 4-2 l’Aqua Hotel per proclamar-se campió, i els escapulats van imposar-se per 4-1 al Vic Riuprimer i van acabar tercers.

A la fase d’or, els quarts de final van ser: Andorra-Gimnàstic de Tarragona (2-0), FC Barcelona-Girona (0-1), Reus-Cerdanyola (1-2) i Espanyol-Jàbac (2-0). A les semifinals, l’Andorra va golejar el Cerdanyola (5-0) i el Girona va guanyar per la mínima davant l’Espanyol (1-0). En la gran final, el FC Andorra, després de competir de manera excel·lent durant tot el torneig, es va veure superat per un Girona superior (2-0). Els pericos van acabar tercers després de guanyar el Cerdanyola (0-3).

Durant l’entrega de premis es van lliurar trofeus individuals per a: millor jugador del torneig, Max Novas (Espanyol); millor porter, Cesc Gil (Girona); millor defensa, Gil Fajula (FC Andorra); millor migcampista, Guillem Bancells (Girona) i millor davanter, Eric Chiva (Espanyol).