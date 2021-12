El Barça continua intractable a la Lliga Iberdrola en sumar la 12a victòria en 12 jornades, el dia que Alèxia Putellas va exhibir la Pilota d’Or davant dels 5.147 espectadors que es van reunir a l’estadi Johan Cruyff. Una xifra superior a l’habitual en els partits de les barcelonistes, que dissabte no van resoldre davant l’Ahtletic (4-0) fins a la segona part, amb gols de Jenni Hermoso (2), Pina i Aitana.

La defensa sesrovirenca Jana Fernández va sortir al camp en el minut 79 per substituir Andrea Pereira, titular en el lloc de Mapi León. La jove jugadora blaugrana va tenir temps en poc més de deu minuts d’exhibir algunes de les seves virtuts, com l’anticipació.

Diumenge vinent, el Barça visitarà Valdebebas per enfrontar-se a un Reial Madrid que va vèncer a Vila-real (un equip amb puntuació negativa a causa d’una sanció) per 0-2 amb dianes d’Athenea i Esther al tram final. L’Atlètic es va desfer del Llevant de la monistrolenca Núria Mendoza per 2-1 en un duel d’aspirants a entrar a la Champions. Tounkara va obrir el marcador, Gio (cedida pel Barça a l’equip valencià) va empatar abans del descans i Latorre va sentenciar al 62.

En la zona alta, la Reial Societat va guanyar el Madrid CFF per 1-2 i el sorprenent Alabès, nouvingut a la categoria, és quart després de derrotar el València per 3-1.

El Rayo Vallecano de la fruitosenca Paula Fernández va caure a les Canàries davant el Granadilla per 3-2. Dos gols de Martín-Prieto en els quatre primers minuts van ser un llast inassumible per a les madrilenyes, que són penúltimes però amb la salvació a prop. L’Éibar de la igualadina Noèlia García va empatar a Huelva (1-1).