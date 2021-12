L’Igualada Rigat en va tenir prou amb un gol en cada part, més o menys a la mateixa alçada del partit, per superar un rival directe, el Garatge Plana Girona, conjunt que fins ahir estava empatat amb els arlequinats a la classificació. L’equip de Cesc Fernández va fer valer, sobretot, les seves bones prestacions defensives per deixar a zero el rival i poder aprofitar les seves oportunitats per endur-se els tres punts, necessaris després dels darrers resultats.

El primer gol va trigar a arribar fins a dos minuts abans del descans, quan el xut de Marc Palau va superar el veterà exigualdí Llaverola. L’IHC hauria pogut marcar el segon, de penal, però el porter va aturar el xut de Gerard Riba. El gol de la tranquil·litat va arribar en una gran acció de Tety Vives. El seu xut va rebotar en el defensa Carles Sánchez, a sota la porteria, i Calero, en boca de gol, va rematar el 0-2 definitiu.