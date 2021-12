El CE Manresa va organitzar un torneig de categoria benjamí i prebenjamí a les instal·lacions del Pont de Vilomara. Enguany, pel canvi de la gespa del Congost, l’edició no es va poder dur a terme a les instal·lacions manresanes. En la categoria dels més petits tan sols hi va haver un grup de set equips. El CE Manresa, CE Navàs, CE Súria, EF Gavà, CE Sallent, EF Viladecavalls i l’ONG Diapo van començar pocs minuts passats de les nou del matí i van disputar una única fase de partits tots contra tots. El conjunt manresà va ser el millor dels set equips i es va coronar com a campió de l’edició. El CE Sallent va competir durant tot el torneig i va acabar en el segon lloc. En la categoria benjamí es van enfrontar vuit equips repartits en dos grups. En el grup A, es van veure les cares el CE Manresa, CE Sallent, EF Viladecavalls i el CE Navàs. En el grup B, van competir el CE Manresa, el Sant Vicenç 2018, el CF Santpedor i l’ONG Diapo.

Els primers partits van donar el tret de sortida a les 9 del matí. Després d’una primera fase molt competida es va arribar a les fases definitives repartides en la d’or i la de plata. En la fase de consolació el CE Santpedor va estar més encertat en la gran final i va aconseguir ocupar el tercer lloc del torneig. En la gran final, el conjunt del Sallent i el Sant Vicenç 2018 es van veure les cares. Els sallentins van mostar la seva superioritat i no van donar cap opció als santvicentins.