Pedro Milla és el relleu de Carlos López a la banqueta del primer equip masculí del CF Igualada. La destitució de l’anterior tècnic blau va estar motivada per les pobres prestacions del conjunt, que ocupa un lloc a la part baixa del seu grup de Primera Catalana.

Milla arriba a la capital anoienca després d’un pas breu per l’Atlètic Sant Just i una llarga estada de sis temporades al Can Vidalet, on va assolir un títol i l’ascens a la Primera Catalana el curs 16-17. El seu staff tècnic és format per David Paredes (2n entrenador), Nacho Lusardi (preparador físic) i Andreu Asensio (analista).

«Som un cos tècnic molt treballador que té com a objectiu revertir la situació a base de treball», va explicar Milla: «Amb les peces que tenim creiem que podrem dominar els diferents aspectes del joc».