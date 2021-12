Les jugadores de l’Igualada van encaixar la primera derrota de la temporada després d’encadenar quatre victòries en l’arrencada del campionat. El bon moment de les anoienques va quedar estroncat amb contundència en la visita d’un Vila-sana que va demostrar per què és el líder invicte i l’equip més golejador de la lliga.

Les locals van reduir diferències després del 0-2 inicial, però Victòria Porta, un maldecap per a les igualadines, va fer l’1-3. A la segona part ja no hi va haver color.