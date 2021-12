El Centre d’Esports Manresa va palesar ahir que vol rendibilitzar al màxim el fet de jugar contra l’últim classificat, el penúltim i l’antepenúltim en aquesta fase de la lliga. Al sempre complicat feu de l’EE Guineueta, els blanc-i-vermells van golejar els amfitrions en un remarcable segon període (0 a 3). La victòria s’afegeix al triomf assolit el diumenge anterior al Municipal de Sallent contra el cuer, el FC Ascó (2 a 0), i permet encarar el duel del proper cap de setmana contra el quinzè classificat, l’EC Granollers, amb la possibilitat d’assolir l’objectiu de signar tres victòries consecutives i d’adquirir, definitivament, l’hàbit de vèncer. Sens dubte, seria una forma immillorable d’estrenar la nova catifa artificial de l’estadi del Congost.

El triomf segellat pels manresans al populós barri barceloní es va combinar amb les derrotes encaixades com a locals per la UE Sant Andreu i el CE l’Hospitalet. Aquests tres marcadors faciliten que el CE Manresa se situï cinquè a la classificació, és a dir, que ocupi una de les quatre places que permeten disputar les fases d’ascens a Segona Divisió RFEF. Recordem que el primer classificat al final de la lliga regular assolirà l’ascens directe a la quarta categoria estatal. Així doncs, els al·licients per donar suport a l’equip diumenge vinent (12.30 hores) són indiscutibles.

Exercici de resiliència bagenc

L’estadística prèvia assenyalava que els barcelonins havien perdut tots els partits que havien disputat al Municipal de la Guineueta excepte el primer, quan es van imposar a la FE Grama (1 a 0). Tot i això, les reduïdes dimensions del terreny de joc i la injecció de moral que havia de reportar als groc-i-blaus el meritori triomf aconseguit a Figueres la darrera jornada (1 a 2) feien preveure un partit exigent. I així va ser. A més, en una matinal caracteritzada per la força del vent a la Ciutat Comtal, els blanc-i-vermells van trobar en aquest factor meteorològic un oponent més durant la primera part. Els encoratjats jugadors de Luis Gallego van propiciar amb la seva intensitat un període inicial en el qual va prevaler l’equilibri. La lluita per la possessió de la pilota va ser aferrissada i les arribades a una i altra porteria van ser comptades. El context convidava el CE Manresa a actuar amb determinació i intel·ligència. Així doncs, calia resistir els embats dels amfitrions i imposar la superioritat tècnica i tàctica quan l’escenari fos favorable. El lateral dret Max Espígol (min 6) i el mig centre Pepe Ollé (min 17) van posar a prova la concentració d’Òscar Pulido amb dues enverinades rematades llunyanes, dues accions que van replicar Noah i Aleix Díaz en protagonitzar dues perilloses penetracions que la defensa barcelonina va conjurar. El bagatge ofensiu d’aquest primer acte el va completar una incursió de Buba Jalow com a extrem esquerre que el jugador d’origen gambià va culminar amb una excel·lent centrada que no va trobar rematador (min 21), així com un parell de serveis de falta des de la frontal de l’àrea de penal manresana que els llançadors groc-i-blaus van malbaratar (minuts 22 i 33).

Quan la precisió és mortífera

La teòrica supremacia tècnica dels blanc-i-vermells va determinar el guió del segon acte des del primer minut de joc. Un envigorit Pau Darbra va servir amb mestria el primer servei de cantonada favorable al CE Manresa i Putxi va donar avantatge al seu equip amb una rematada de cap impecable (min 46). Els amfitrions no van trobar els recursos necessaris per reaccionar davant l’adversitat i el gol correctament anul·lat a l’extrem dret Godbless Erigo per rematar amb les mans (min 63) va abocar els barcelonins a l’acceptació de la prevalença del seu oponent. Va ser el preàmbul de la resignació en la qual els groc-i-blaus es van immergir quan Biel Rodríguez Arnaus va tornar a fer una exhibició de precisió en executar una immillorable centrada al segon pal que Pau Darbra, altra vegada de cap, va materialitzar en el gol de la sentència (min 66). Malauradament, les notables prestacions del jove davanter no van rebre la recompensa d’un gol amb la seva signatura. El seu enverinat xut va sortir fregant el pal de la porteria defensada per Xavier Betrán (min 73). Dotze minuts després, una rematada creuada des de l’exterior de l’àrea de penal de Nil Garrido (min 83) va transmutar la victòria en golejada. Biel Rodríguez Pérez va jugar els últims minuts de la confrontació i va generar una acció de perill que va finalitzar en un servei de cantonada que quasi aprofita Putxi per signar un inusual doblet (min 90). Va ser l’última opció dels manresans.