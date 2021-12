En la recta final de la retransmissió del partit entre el Porto i l’Atlètic de Madrid de Champions els comentaristes presents a l’estadi portuguès van patir una insòlita agressió, narrada pels mateixos comentaristes en directe.

En el tercer gol que ja va suposar la guinda per a la classificació a vuitens dels de Simeone (1-3), diversos aficionats del Porto van interrompre la retransmissió de Movistar+ que estaven portant a terme Jose Sanchís, en la narració i Álvaro Benito i Gustavo López, en els comentaris. Aquests aficionats locals van increpar i fins i tot van agredir els periodistes per la narració del gol.

«Estigues tranquil»

«Ens estan agredint aquí quatre pertorbats, no sé si anomenar-los així, gent molt exaltada», explicava Sanchís abans que es tensés més la situació. «Estigues tranquil, estigues tranquil», li demanava a un dels aficionats, abans d’advertir que «la cosa s’estava posant lletja». «Vine cap aquí, Jose», li va aconsellar Benito en el moment de més tensió.

Els membres de seguretat de l’estadi no van trigar a intervenir, tot i que amb una mica de confusió segons el mateix narrador va explicar més tard en directe. «Per sort no ens han enganxat bé», afegia durant la retransmissió.

«Mai havia viscut una cosa així, i mira que ja són uns quants anys fent això», va afegir Sanchís, clarament qui va patir més la ira dels seguidors exaltats.