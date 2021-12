El FC Barcelona ha perdut aquest dimecres a Munic davant el Bayern (3-0) en l'últim partit de la fase de grups de la Lliga de Campions i en la seva última nit de 'Champions', perquè ha quedat eliminat i relegat a la Lliga Europa després de ser anul·lat per un Bayern que ho ha guanyat tot en el seu camí als vuitens de final.

Un gol de rematada de cap de Thomas Müller al minut 34 i un altre de xut llunyà de Leroy Sané en el 43 han donat un avantatge de 2-0 al descans al Bayern de Munic contra un Barcelona que ha tingut diverses oportunitats per batre Manuel Neuer. Però ha estat a la segona part, on el xut al minut 62 de Jamal Musiala ha sentenciat el partit (3-0) contra l'equip blaugrana.

La majoria del perill blaugrana ha nascut a les botes d'Ousmane Dembélé i el francès també ha acabat un contraatac perillós amb un xut alt en el 21. Set minuts després, Jordi Alba ha hagut de ser substituït en ressentir-se de les seves molèsties a la cuixa dreta. El Barça s'ha anat dissolent i ha quedat diluït sota un Bayern imponent que ha aconseguit la seva sisena victòria en sis partits. Una màquina imparable per a un Barça voluntariós, amb Xavi, però igual de poc perillós que amb Sergi o Koeman. Falta gol i ficar por al rival.

L'última vegada que el FC Barcelona no va superar la fase de grups va ser l'any 2001. Vint anys després, la història es repeteix i el que no fa tant semblava impossible, com no veure al Barça en la lluita final pel títol, és ja una realitat. El Barça pugnarà per la Lliga Europa i, per a això, haurà de millorar.