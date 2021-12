No es podia esperar gran cosa més del que va passar. La diferència sideral que hi ha ara mateix, a nivell de qualitat de plantilla, entre el Barça i els grans d’Europa és sideral i ja no parlem quant a definició. Els blaugrana no només queden eliminats en la primera fase de la Champions per primer cop des del 2000 sinó que han aconseguit dos tristos gols en 540 minuts de joc. Ahir, la posada en escena va ser millor que en el partit de casa, però un Bayern que va jugar trotant en va fer tres com en podia haver fet sis. Toca la Segona Divisió continental, la Lliga Europa, amb un nivell més baix perquè el Barça actual pugui competir en millors condicions.

Perquè l’equip va començar valent, pressionant molt en camp contrari i volent evitar que el Bayern sortís del seu camp. Dest jugava d’extrem i la tàctica era un 4-3-3 i no un 3-5-2 que era el que semblava a la pissarra. Als tres minuts, Ter Stegen va cometre una errada impròpia en donar la pilota a Lewandowski. Busquets li va haver de fer falta per impedir el gol i va rebre targeta. A més, en el llançament de Sané el capità va rebre una pilotada fortíssima a la cara.

El Barça tenia una arma i era Dembélé per la banda esquerra, buscant el lateral Pavard. El va desbordar al minut 9, però la seva centrada no va poder ser rematada per Dest. Abans, Jordi Alba havia culminat amb un xut massa alt amb la dreta una bona acció entre Dest i Memphis. El partit semblava controlat menys per una variable, la d’Alphonso Davies, el lateral esquerra canadenc del Bayern, Al minut 16 va provocar la targeta d’Araujo en una cavalcada des del seu camp en què va superar Dest i després va ser Piqué qui va evitar el gol de Müller, tot i que s’havia aturat el joc per un discutible fora de joc de Musiala.

Els blaugrana van estar més a prop del gol en els següents minuts, quan el Benfica ja havia marcat a Lisboa, en tres accions seguides de Dembélé, la més clara de les quals va acabar amb una rematada alta. Massa concessions, com sempre, de cara a porteria. La pressió barcelonista descendia i el Bayern trobava superioritats amb els extrems, Coman i Sané, que jugaven per dins. Ter Stegen va salvar una centrada de Müller que semblava gol de Lewandowski i llavors els visitants van perdre Jordi Alba qui, en refusar, va notar les molèsties que ja arrossegava. El canvi va ser nefast per a l’equip.

Dos gols matadors

Perquè Mingueza justeja molt, i encara més per fer de lateral esquerre. El va avisar Coman, marxant d’ell i centrant per a un cop de cap alt de Musiala just abans del gol. Lewandowski, 33 anys, fa el que vol amb Piqué, 34, a l’àrea, i envia una centrada. Mingueza fa l’estàtua, Müller la toca de cap com pot i l’esfèrica fa una paròbola que supera la línia de gol, tot i que Araujo intenta treure-la.

L’equip de Xavi nota el gol, tot i una aproximació de De Jong en què Dest, com sempre, està mal situat. Ter Stegen atura un xut de Müller, però després comet una de les errades que provoquen que ja no hagi de ser intocable en empassar-se un xut llunyà de Sané molt centrat. 2-0 i sort que arriba el descans.

Xavi va fer entrar Nico a l’inici de la segona part en el lloc d’un Dest que fa un any i escaig que és al Barça i encara no sap a què juga. Però va ser el Bayern qui encara tenia fam de més. Al cap de dos minuts, Sané va errar de manera incomprensible que Davies i Coman havien trenat una nova jugada típics dels bavaresos, amb canvis de joc, velocitat i centrades. El partit va seguir en la mateixa línia, amb el Barça intentant crear i arribant bé a la frontal de l’àrea, però sense cap mena d’intenció rematadora. Primer, Nico no va veure sol a Memphis i després un erràtic De Jong tampoc no va poder rematar. Tot el contrari al Bayern, en què un gran canvi de joc de Lewandowski va habilitar Davies. Aquest va marxar d’Araujo i, amb possiblement la pilota sortint per la línia de fons, va centrar perquè Musiala rematés el tercer.

Faltava molt, però el tècnic local, Julian Nagelsmann, va tenir pietat. Va començar a retirar del camp la majoria de pesos pesants i va fer entrar joves. El Barça també va reservar De Jong i Dembélé i es va estalviar el quart en una gran ocasió de Sané abans de començar a pensar ja en el purgatori dels dijous.