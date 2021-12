El Sevilla seguirà les passes del FC Barcelona i jugarà la Lliga Europa, una competició que ha guanyat sis vegades i la final de la qual es juga, precisament, al seu estadi, el Ramón Sánchez Pizjuán. El conjunt de Lopetegui havia de guanyar a Salzburg i no només no ho va aconseguir, sinó que va perdre el partit per 1-0, amb una anotació d’Okafor. Tanca una primera fase, per tant, molt decebedora, en què només ha guanyat un partit.

I encara ha tingut sort que el Wolfsburg va caure a casa contra el Lilla (1-3) i per això podrà disputar la segona competició europea. Els alemanys, que no reaccionen ni amb el canvi d’entrenador de fa unes setmanes i l’arribada de Kohfeldt per Van Bommel, van veure com els gals, que acaben primers de grup, marcaven mitjançant Bürak Yilmaz, Jonathan David i Angel Gomes i feien inútil l’anotació de Renato Steffen. Qui s’haurà d’esperar és el Vila-real. Una gran nevada caiguda sobre Bèrgam va convertir en impracticable l’estadi de l’Atalanta i el partit va haver de ser ajornat fins avui a la tarda, a les 16.30. Els groguets necessiten un empat per ser als vuitens de final. En el grup del Barça, no cal dir que l’eliminació blaugrana va arribar perquè el Benfica va vèncer el Dinamo de Kíev per 2-0. Els gols a la primera part de Iarèmtxuk i Gilberto era tot el que necessitava el conjunt de Jorge Jesús, que passa ronda de manera sorprenent abans de l’inici del torneig. L’equip que es pot haver complicat la vida, en canvi, és el Chelsea. Els anglesos van veure com un gol d’Odzoev li donava al Zenit un empat (3-3) que deixa els actuals campions d’Europa segons de grup pel triomf de la Juventus contra el Malmö, amb anotació de Moise Kean. Els londinencs guanyaven per 2-3, amb dos gols de Werner i un de Lukaku en el descompte, però van cedir dos punts i poden tenir un aparellament de vuitens complicat.