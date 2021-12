L’Igualada Femení Grupo Guzmán no va tenir sort en la jornada intersetmanal disputada ahir en l’OK Lliga i va caure derrotat a la pista d’un adversari tradicional, el Bigues i Riells. L’equip de Carles Marín va sortir a totes per intentar oblidar la dura derrota, més pel resultat que per les sensacions, de dissabte contra el Vila-sana però va veure com el conjunt del Vallès Occidental li remuntava el gol inicial i li tornava a fer pagar uns darrers minuts que, com en el duel anterior, tampoc no van ser profitosos. És la segona derrota en sis partits del conjunt anoienc, que s’equipara amb el seu adversari d’ahir en el centre de la classificació, en una zona tranquil·la.

Les coses no van poder començar millor ja que, quan encara no s’havien disputat els tres primers minuts de joc, Aida Mas va inaugurar el marcador sorprenent la portera Júlia Vilarrasa. Les igualadines podien jugar amb aquesta diferència favorable que hauria pogut créixer a deu minuts per al descans, quan van disposar d’una falta directa a favor. Però la portera va evitar que Carolina Herrera marqués. Semblava que el resultat es mantindria fins al descans, però aleshores va arribar un penal contra l’Igualada, a 1.43 per a la mitja part. La internacional italiana Erika Ghirardello no va deixar passar l’oportunitat i va superar Cristina Riba, omplint d’ànim el conjunt local.

La segona part va estar presidida per l’equilibri, però a tretze minuts per al final el Bigues es va avançar en el marcador amb una rematada de Maria Igualada. Res no estava perdut i les visitants van disposar d’un penal per tornar a establir l’empat quan faltaven tres minuts per al final, però Carla Claramunt no el va poder aprofitar. Un minut més tard, Marta Borràs no deixava passar la seva ocasió i anotava un 3-1 que, amb poc temps de marge, ja era irremuntable. L’Igualada rep dissabte l’altre equip imbatut, el Manlleu de la seva covilatana Maria Díez, que ahir va fer dos gols en el triomf per 6-1 davant del Girona.