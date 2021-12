S'acumulen les males notícies per a Xavi. No sols per l'eliminació de la Champions, després d'encaixar el 3-0 del Bayern a Munic, sinó perquè continua quedant-se sense recursos, ara per al duel davant l'Osasuna diumenge que ve a Pamplona. Memphis va acabar i va completar els 90 minuts del duel europeu, però queixant-se d'unes molèsties musculars a la cama esquerra. El Barça ha comunicat un dia després que pateix "una lesió en el bíceps femoral", que el tindrà de baixa a la Lliga, encara que el club no ha informat del temps de baixa, ja que "l'evolució marcarà la disponibilitat".

❗ COMUNICAT MÈDIC@Memphis té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra. És baixa i l'evolució en marcarà la disponibilitat.



🔗 https://t.co/1TbgW9ZVnq pic.twitter.com/ZBjekyfdJg — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 9 de diciembre de 2021 També serà complicat que Jordi Alba, que va abandonar el partit amb el Bayern a la mitja hora, pugui estar a Pamplona. El Barça s'ha limitat a revelar que el defensa pateix "molèsties als isquiotibials de la cama dreta". No té, per tant, una lesió muscular com Memphis, però Xavi, que ja va arriscar amb Alba a Munic, no vol repetir ara a El Sadar navarrès aquesta mateixa fórmula. ❗ COMUNICAT MÈDIC@JordiAlba té unes molèsties als isquiotibials de la cuixa dreta i l'evolució en marcarà la disponibilitat



🔗 https://t.co/ty5AkyPKrK pic.twitter.com/H6JhNvYEPy — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 9 de diciembre de 2021 Sense laterals esquerres Es queda el tècnic sense dos pilars de la seva estructura. No hi ha lateral esquerre alternatiu en la plantilla. Mingueza ja va haver de jugar en aquesta posició, tant en l'Estadi de la Ceràmica davant el Vila-real com a Munic. A no ser, clar, que Xavi aposti ja de manera decidida per Balde, el jove defensa del filial. Encara que el lateral no ha jugat ni un minut amb Xavi. En aquest nombrós comunicat mèdic facilitat pel Barça, també s'ha explicat que Sergi Roberto ha estat operat a Finlàndia de la greu lesió muscular que patia. El club, com va fer amb Memphis i Jordi Alba, tampoc va revelar quant temps estarà de baixa, encara que les previsions se situen entre els tres i quatre mesos. Sergi Roberto ha estat intervingut pel doctor Lasse Lampainen a Turku (Finlàndia), el mateix especialista que va operar en el seu moment a Dembélé.