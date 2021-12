El Centre de Tecnificació del Bages i del Moianès es va convertir en el club català amb els millors resultats en els Campionats d’Espanya infantil, cadet i sènior de judo que es va celebrar en el pavelló municipal de Gallur, a prop de Madrid. Va aconseguir dues medalles d’or, una de plata i dues de bronze, a més d’un cinquè i un setè llocs.

Així, en la categoria cadet, Levi França va quedar campió d’Espanya en menys de 66 kg després de guanyar cinc combats per ippon, entre ells la final al representant de Madrid Alberto Berrocal. L’altre or va ser per a la santjoanenca Helga Barris, que va imposar-se en menys de 48 kg infantil amb quatre triomfs per ippon i la final a la valenciana Mara Jurado.

La plata va ser per a l’infantil Guillem Lozano en més de 66 kg. Va guanyar tots els combats per ippon i va perdre la final per un marge estret contra el canari Antonio Aixel Ramírez.

Pel que fa als bronzes, un va correspondre a Ahmed Msahal, que va perdre la semifinal i va guanyar per ippon el combat per la medalla, i l’altre va ser per a la moianesa Carla Ubasart, actualment entrenant al CAR de Madrid, en menys de 57 kg absoluts. El cinquè lloc va ser per Jan Perau en cadets i menys de 55 kg. i la setena posició, per a Noelia Jardo, en sèniors i menys de 48 kg. Jardo i Saul Flores van ser convocats per entrenar-se amb l’equip estatal en el decurs de tota aquesta setmana.