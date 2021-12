El manresà Miquel Cirera, cap d’equip del millor pilot de trial de tots els temps, Toni Bou, a Montesa-Honda, va anunciar ahir en una roda de premsa la seva retirada després de 46 anys dedicats a aquest esport, primer com a piloti després en altres ocupacions.

Cirera, nascut fa 63 anys a Sant Feliu Sasserra, explica en la seva nota que «ha arribat el moment de parar. Han estat molts anys de curses ,de viatges, de feina diària amb molta pressió i de múltiples sacrificis amb la finalitat de mantenir l’equip de competició al màxim nivell».

En el seu comiat, Cirera va voler recordar que «entre tots hem aconseguit 74 títols mundials. Es tracta d’una xifra espectacular que no hauria estat possible sense l’ajuda de totes i cadascuna de les persones que m’han acompanyat i donat suport en el decurs d’aquests anys». Entre aquests títols hi ha els 30 consecutius de pilots de Bou.