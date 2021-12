El Club Egiba va aconseguir 24 medalles, entre totes les categories, en els Campionats d’Espanya de gimnàstica artística que es van disputar al poliesportiu Navarra Arena de Pamplona, una competició en què van participar 2.500 esportistes.

En les categories grans, en què va aconseguir tres ors, sis plates i quatre bronzes, l’olímpic Thierno Boubacar Diallo va ser subcampió en el concurs general, primer en el cavall amb arcs i tercer en paral·leles, barra fixa i terra.

En les proves femenines, Laia Font va aconseguir el títol de campiona d’Espanya júnior i hi va sumar un or en slat, una plata en la barra d’equilibris i un bronze en terra. Ona Sánchez va ser setena en la prova general i va guanyar el bronze en salt.

En la categoria absoluta, l’equip format per Lorena Medina, Aina Solà i Berta Monteagudo va ser tercer. A més, Solà va ser subcampiona en salt i Medina hi va quedar tercera.

Pel que fa a les categories més baixes, en preelit, Álvaro Giráldez es va endur l’or en terra, paral·leles i barra i la plata en el cavall amb arcs. En la mateixa categoria, Pau Sucias va ser or en arcs i plata en terra. Per la seva banda, Aitor Gómez va ser segon en barra i tercer en anelles. Les darreres medalles van ser pe ra Mar Royo, que va aconseguir el títol infantil i va ser or en paral·leles.

En categoria infantil també van participar Clàudia Navarro i Júlia Garcia i en júniors, Martí Flores va se desè a la general.