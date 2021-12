L'actual vicepresidenta institucional del Barcelona, Maria Elena Fort, va ser considerada com una de les organitzadores dels comptes més contraris a Josep Maria Bartomeu per Nicestream, l'empresa contractada per l'anterior junta directiva en el cas de les xarxes socials denominat 'Barçagate'.

En un informe que Nicestream va realitzar pel Barcelona el desembre de 2018 i al qual ha tingut accés EFE, l'empresa conclou que “la xarxa detractora de Laporta compta des de l'inici de les seves activitats a Twitter, a finals de 2010, amb el suport continu d'Elena Fort”.“Els perfils detractors més actius han mostrat estar estretament vinculats amb ella a través de les seves publicacions, per la qual cosa podria confirmar-se una de les hipòtesis d'aquest informe: Fort és una de les organitzadores d'aquesta xarxa detractora", subratlla. I afegeix: "L'eix Laporta-Roures (fundador del Grup Mediapro) podria estar darrere de l'organització d'aquesta xarxa detractora a nivell econòmic". Encara que puntualitza que "no s'han trobat proves en fonts obertes que confirmin aquesta hipòtesi".Segons Nicestream, l'objectiu d'aquesta xarxa era "posicionar continguts contraris a Rosell (expresident del Barça) en un primer moment i a Bartomeu després de la dimissió de Rosell". A més, creu que "el fet que portin vuit anys difonent informació contrària a Sandro Rosell i contra l'actual directiva (quan es fa l'informe el 2018) fa pensar que no són mers seguidors del Barça amb perfil laportista, sinó que probablement es tracta d'una organització de petites dimensions, que treballa per encàrrec". Nicestream va considerar que hi havia un 'nucli dur' de Laporta a les xarxes socials que estaria format per quatre exdirectius de la primera etapa del mandatari al capdavant del Barça, la mateixa Fort, Josep-Ignasi Macià (actual directiu responsable de l'àrea social), Xavier Sala i Martín i Alfons Godall.D'altra banda, l'empresa contractada pel Barcelona durant el mandat de Bartomeu explica que també va detectar una comunitat detractora internacional que va començar la seva activitat l'agost del 2017. "Tot sembla indicar que la comunitat internacional podria haver estat activada per Agustí Benedito (precandidat a les últimes eleccions del club) per promoure la moció de censura del 2017", però Nicestream no descarta que "darrere de la comunitat internacional detractora hi estigués Laporta". En tot cas, l'empresa indica que "es tracta majoritàriament de comptes localitzats fora d'Espanya, la llengua de comunicació dels quals és l'anglès (70%) i, en segon lloc, el francès". A més, l'informe diu que "la majoria té un escàs nombre de seguidors i semblen ser perfils falsos". En aquest informe també apareix una llista d'usuaris que "probablement formen part de la xarxa de comptes" per atacar Bartomeu, segons Nicestream. Destaquen Jordi Finestres, actual membre del gabinet de presidència de Laporta; Jordi Farré, excandidat a la presidència del Barça; i Jacint Borràs, exdirectiu del Barça amb Agustí Montal i Joan Laporta, i que va morir el setembre del 2017.