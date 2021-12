El Baxi Manresa ha sumat la vuitena victòria de la temporada en vèncer un rival directe en un final de partit igualadíssim i en què el canadenc del Gran Canària Dylan Ennis ha estat a punt de capgirar ell sol al resultat. Al final, 80-82 i el somni de la Copa que segueix viu. Podeu veure AQUÍ les estadístiques.

Partit controlat i lesió de Jou (19-24)

L'inici del partit ha estat dinàmic per les dues bandes. El Baxi, que ha introduït Berzins en la convocatòria en el lloc de Steinbergs, ha anotat primer amb un rebot ofensiu de Moneke i ha tingut un altre avantatge amb un triple de Valtonen (4-5). El Gran Canària posava moltes mans i primer anotava mitjançant Shurna i una contra d'Ennis ha acabat amb falta sobre Ilimane Diop, que ha anotat els tirs lliures (8-5). Els manresans trobaven problemes per anotar però defensaven bé i, en un rebot ofensiu en una contra, Bako ha situat el 8-7. A més, Thomasson ha trobat posició a prop de la cistella per avançar de nou el Baxi (8-9) i Ilimane Diop cometia la segona falta, ara atac. En la següent acció, dos acabats d'entrar, Dani García i Sima, combinaven per al 8-11. Moneke gairebé roba una bola per ampliar la diferència, però ha estat Ennis qui ha provocat una falta a Valtonen i ha anotat des de la personal (10-11, a 4.45).

Sima ha trobat el seu quart punt en un tir de mitja distància i el partit semblava controlat, i encara més quan Guillem Jou ha encertat un triple que ha donat el màxim avantatge (10-16). Dani García ha errat en una safata a continuació i després Javi López s'ha trobat sol per ficar un triple. Rafa Martínez ha arreglat la seva desatenció en el marcatge provocant una falta a Slaughter. Només ha anotat un tir lliure, però Sima ha capturat el rebot amb el 13-17 i ha tornat a la línia de personals. El gironí ha aprofitat els dos tirs i ha recuperat els sis punts d'avantatge (13-19). A més, el Granca ha perdut la pilota, tot i que el Baxi li ha tornat el favor. Llavors ha anotat Salvó, li ha tornat el bàsquet Maye (15-21) i ha estat quan Guillem Jou s'ha fet una lesió muscular al bessó dret tornant a defensa i ha hagut de ser retirat de la pista pels companys. El Baxi no ha aprofitat la següent acció i Javi López ho ha castigat amb el seu segon triple. Tot i això, Maye estava encertat amb un altre llançament de tres (18-24). Valtonen ha comès la segona falta i ha permès que Kramer reduís la distància fins al 19-24 amb un tir lliure anotat.

Baixada d'intensitat recuperada (37-39)

El quart ha començat amb dues errades locals i una pèrdua del Moneke, la sisena de l'equip manresà. Un parell d'errades més, una per banda, han precedit una falta de Bako a Khalifa Diop. El senegalès només ha anotat un tir lliure (20-24). La sequera ofensiva del Baxi continuava amb un triple errat per Thomasson i Khalifa Diop encertava un tir amb suspensió (22-24). Per sort, Moneke anotava de tres en un tir tot sol, però Ennis responia amb un tir a taula i ara tot semblava més equilibrat (24-27) perquè els insulars es tancaven molt bé. Per això, Bako ha buscat una falta entrant de fora cap a dins, l'ha trobada i ha anotat dos punts fàcils de tir lliure (24-29). Malgrat això, el Gran Canària tenia exteriors amb punts a la pista. Slaughter ha fet el 26-29 i, després d'un triple errat per Francisco, Ennis ha provocat una altra falta i el Baxi ha deixat escapar dos rebots en defensa, tot i que al final ha recuperat l'esfèrica i Maye ho ha castigat en una remuntada de línia de fons (26-31). El Granca ha tornat a errar en atac, però ha agafat moral amb un espectacular tap de Khalifa Diop a Bako i una falta antiesportiva de Dani Pérez a Ennis. El canadenc els ha anotat tot dos i Pedro Martínez ha demanat temps mort amb 28-31, a 5.22.

Sortint del temps mort, Slaughter i Francisco han errat sengles triples i Ennis ha forçat una altra falta, ara de Maye. Ara, el marcador era de 30-31. A més, Francisco tornava a errar i Bako també en el rebot d'atac. Sortosament, Kramer errava, però Maye també i Shurna anotava un tir de dos per capgirar el resultat (32-31). A més, Maye perdia de nou l'esfèrica i Slaughter completava un parcial de 9-0 des de la línia de tres per posar el 35-31. Tot i el temps, Dani García i Sima erraven en la sortida, tot i que Kramer també fallava en una bomba, a 2.58. Thomasson trencava la sequera amb una mitja volta sensacional i, després, Sima empatava a 35 després de dos rebots ofensius. El Baxi recuperava de nou la pilota, però entre Moneke i Dani García la perdien tots sols e la contra. Shurna fallava el tir posterior i Sima forçava una falta de Brussino que permetia al gironí sumar el seu desè punt i situar el 35-37, amb un parcial de 0-6. El Baxi recuperava la bola, però Thomasson la perdia en la contra i ho castigava Shurna per empatar a 37 a 35 segons. A 14 segons, i amb Berzins a la pista, Stevic cometia la tercera falta, força estúpida, sobre Thomasson. El nord-americà ho aprofitava per posar el 37-39. En l'última acció, Ennis ha buscat una penetració que ha negat Sima amb un espectacular tap.

Recital d'errades i petita distància a favor (54-58)

En l'arrencada del tercer quart, Khalifa Diop ha tornat a castigar en el rebot ofensiu i ha tret una falta a Sima. Encara sort que l'africà ha errat un tir lliure (38-39). En la següent acció, Dani Pérez s'ha inventat una bona safata després d'un parell d'errades, però Khalifa estava llançat i ara ha tret falta a Thomasson. També per sort, els tirs lliures s'han perdut pel camí i Sima ha palmejat una errada del mateix Thomasson (38-43). El Granca ha errat el tir posteriorment i Valtonen ha provocat una falta de Khalifa per anotar els dos tirs lliures i donat set punts de diferència, la màxima (38-45). A més, Slaughter ha fallat el tir posterior i Kramer ha comès una falta a Dani Pérez. Pedro Martínez ha demanat una falta antiesportiva i li ha caigut una tècnica, la qual cosa ha permès a Ennis reduir el desavantatge (39-45). Dani Pérez i Sima no han pogut completar un alley oop i Ennis, embestint-ho tot, ha tret la tercera de Valtonen, però ha fallat els dos tirs lliures. Després, Khalifa ha tapat Moneke, Ennis ha errat un triple des de Tenerife, Dani Pérez un altre i Moneke ha agafat el tercer rebot ofensiu seguit per al 39-47, reduït per un bàsquet de Shurna (41-47). El duel ha entrat en una dinàmica d'errades per les dues bandes i Ennis ha rebut una tècnica per simulació. Thomasson ha reblat uns minuts de desencert fallant el tir lliure i Dani García ha perdut la pilota posterior. A més, Brussino ha trencat la mala ratxa de tothom amb una penetració que ha obert el partit (43-47, a 5 minuts).

Novament des de la línia de tirs lliures per una falta de Kramer, Thomasson aquest cop no ha perdonat (43-49). En la següent acció, un Khalifa Diop imparable palmejava sobre une errada de Javi López (45-49). En l'acció posterior, Maye feia un mal tir de tres, Brussino fallava a continuació i Bako havia de cometre falta sobre Khalifa en la lluita per la captura. A més, Maye badava i permetia un bàsquet de Slaughter abans que Dani García tampoc no encertés en una penetració i Valtonen cometés la quarta falta, sobre Brussino. L'argentí empatava a 49 des de la personal a 2.55. Bako es refeia després amb una esmaixada d'esquena a passada de Dani Pérez. En la jugada posterior, Salvó errava un triple però Rafa cometia falta sobre Ennis. Aquest tornava a empatar a 2 minuts. En l'acció següent, el santpedorenc li recuperava la falta a Ennis i tornava a donar avantatge als visitants (51-53). Tot seguit apareixia Berzins, amb una intimidació a Brussino i, sobretot, amb un triple en transició que tornava a donar aire (51-56). Però Maye cometia falta en un altre rebot, encara que Salvó continuava regalant tirs lliures fallats, en concret un (52-56). Dani Pérez errava després un triple, però Bako forçava la quarta falta de Stevic i una tècnica per protestar a 6,2 segons. El serbi havia de deixar el partit. Rafa anotava el tir lliure de la sanció administrativa i Bako, només un dels de la tècnica per posar el 52-58. En el temps que quedava, Ennis encara ha tingut temps de recórrer tota la pista i deixar una safata per posar el 54-58.

Resistint l'huracà Ennis (80-82)

El quart començava amb una pedra de Berzins i una errada de Salvó que permetia la contra de Thomasson (54-60). Després, l'altre Diop, Ilimane, fallava un tir clar i Moneke feia un airball. La defensa del Manresa funcionava i Bako provocava una antiesportiva d'Ilimane, que l'ha empès perillosament en una contra. El jugador amb arrels ha Benín ha situat la màxima diferència de vuit punts (54-62), encara que Thomasson cometia camp enrere. Després, Moneke recuperava en el servei de banda, però Thomasson fallava un tir fàcil a tauler. El Gran Canària estava perdut en atac i Ilimane fallava un tir obert abans que Porfi Fisac aturés el partit amb un temps mort. Dani Pérez gairebé es menjava la possessió després i fallava un triple a la desesperada. El Baxi tenia el partit dominat, però no el tancava. Slaughter fallava un tir tot seguit, però Ennis, tot sol, anotava de tres (57-62). A continuació, Thomasson trobava un dels seus tirs propers i Berzins provocava la tercera falta de Khalifa Diop, que tornava a la pista. En la següent jugada Bako assistia per a Moneke, que esmaixava el 57-66, reduït per Ennis (59-66). Berzins errava de tres, però els insulars no tancaven el rebot, que picava al genoll de Khalifa. Tornava Valtonen, amb tres faltes i Dani Pérez feia una bomba per retornar la màxima diferència (59-68). A més, Dani Pérez forçava una pèrdua de Slaughter. Thomasson fallava, però capturava el propi rebot en atac abans que Bako i Moneke erressin i Valtonen cometés la quarta falta sobre Ennis, l'única amenaça groga. Aquest, amb un 2+1, reduïa al 62-68.

El Gran Canària havia solucionat gairebé una bola de partit i tornava a pressionar, però Moneke palmejava en una safata de Dani Pérez (62-70). Tot seguit, Khalifa cometia la quarta falta, ara en atac, i la banqueta canària rebia una nova tècnica. Thomasson encertava el tir afegit (62-71), però Dani Pérez rebia un tap de Khalifa i Ennis feia el 64-71. Pedro Martínez preferia jugar ara amb dos bases, els dos Danis i Thomasson fallava, però Bako emulava Moneke abans i feia retornar els dos punts (64-73, a 3.14). Sortint del temps mort, Ennis tornava a fer dos punts, però el Baxi trencava la pressió i Bako esmaixava. Kramer aprofitava el descontrol per posar el 68-75. Thomasson perdia la pilota, però Slaughter també quan podia iniciar el contraatac i Dani Pérez trobava Bako, que provocava falta. El belga tornava a recuperar els nou punts (68-77). El Baxi no podia aturar Ennis, que tornava a ficar un triple (71-77) que deixava el partit obert a 1.44. Kramer, a més, ha estat a punt de recuperar la pilota en el servei de fons cap a Dani Pérez. Thomasson errava el següent atac i el mateix nord-americà cometia falta sobre l'omnipresent Ennis. El Baxi encara no estava en bonus. Slaughter fallava de tres, però no de dos (73-77, ja en l'últim minut). Després, Dani García se la jugava i la perdia, Ennis fallava de tres, però Khalifa rebotava per al 75-77. A 27 segons, Kramer ha estat a punt de robar la pilota a Thomasson però els col·legiats han decretat una falta molt discutible i el jugador del Gran Canària ha estat eliminat per personals. Thomasson encertava els dos tirs lliures (75-79) i Moneke feia falta sobre un Khalifa que encara no podia tirar tirs lliures. Faltaven 20 segons i Fisac demanava temps. En el servei de fons, Bako badava i Brussino assistia Khalifa, que esmaixava el 77-79 a 19 segons. El Baxi servia des del seu fons i Dani Pérez podia treure la pilota i la cedia a Thomasson qui, molt llest, provocava falta de Slaughter. L'escorta del Baxi anotava els dos tirs lliures (77-81). Però Ennis era Superman i la clavava de tres punts faltant 5,1 segons (80-81). Ara el Baxi servia des del seu camp i Thomasson tornava a rebre falta de Slaughter a 3,9 segons. L'escorta fallava el primer tir lliure i tirava el segon a fallar però el ficava. Ennis travessava la pista i buscava un triple guanyador, però el col·legiat Araña no indicava falta i el Baxi sumava una victòria suadíssima i que pot ser decisiva.

