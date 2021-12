Duel de contrastos el d’aquesta tarda (18.30 hores) al Pujolet. D’una banda, el Covisa Manresa s’enfronta a l’últim classificat, l’Amics del Pou Nou Merinals, un conjunt en plena crisi institucional i esportiva, enmig d’una esbandida de jugadors i que només ha sumat un punt fins ara. De l’altra, els manresans arriben al duel després de tres derrotes seguides, amb la baixa d’Asís, per problemes amb un abductor abdominal, i amb els dubtes, també per problemes físics, d’Eric Castillo i Adil. De tota manera, els manresans són clars favorits com també ho és el líder, un Sala 5 Martorell que rep una hora abans el penúltim classificat, un Picassent que no ha de generar problemes.