El Club Egiba de Manresa afronta aquesta tarda una bona oportunitat per proclamar-se campió de la Lliga Iberdrola. El conjunt bagenc es disputarà el guardó amb tres formacions més, el Salt A, el Xelska balear i Les Moreres, en un competició que es disputarà al poliesportiu Bon Aire de Terrassa i que s’espera que duri entre les sis i les vuit del vespre. També es podrà seguir en directe per streaming a través del portal La Liga Sports TV.

L’equip de l’Egiba ha guanyat dues de les tres reunions que s’han disputat fins ara, la de Palma de Mallorca i l’última, a Castelló. La formació, la mateixa d’avui, hi estava composta per Lorena Medina, Ona Sánchez, Laia Font, Aina Solà, Berta Monteagudo, Mar Royo i Tisha Volleman. Anteriorment havien estat segones en la primera prova del campionat, disputada a Gironella, motiu pel qual es presenten com a favorites al triomf.

La rotació de les manresanes començarà amb el salt, seguirà amb les paral·leles asimètriques, continuarà amb la barra d’equilibris i acabarà amb el terra.