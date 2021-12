La capitalitat del bàsquet femení que va assumir Manresa fa uns mesos li atorguen capacitat per organitzar campionats com el que arrenca aquest matí al Nou Congost. Es tracta de la final a quatre del Campionat de Catalunya júnior preferent B femení, amb una plaça en joc per ascendir a la A i dues més que donen accés a una mena de repesca contra el sisè i setè classificats del torneig superior.

El Manresa CBF, que va acabar la primera fase amb 9 triomfs i una derrota i va deixar fora amb solvència el Granollers en la ronda prèvia, jugarà avui a les 10.30 davant del Joventut amb l’accés a la final en joc. Després, tindrà lloc la segona semifinal, entre el favorit, el Lima Horta, i el TGN. Els guanyadors es veuran les cares demà a les 12.30 en la final i els perdedors buscaran el tercer lloc en la final de consolació d’abans, a les 10.30 hores. El tècnic assistent de José Carlos Suárez a la banqueta manresana, Martí Cuñé, explicava ahir que «el Joventut va vèncer el JAC Sants en la ronda prèvia per una diferència semblant a la que vam aconseguir nosaltres en la lliga, motiu pel qual pensem que serà un partit igualat». Juguen a casa, tot i que «estem més acostumades al Complex, on juguem els partits. De tota manera, actuar al Nou Congost serà motivador». L’equip arriba amb totes les peces menys les dues jugadores senegaleses que van arribar dies enrere, que encara no tenen el trànsfer i podran actuar després de festes.