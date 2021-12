La parella del Royal Dance formada per Guillem Pascual i Rosa Carné va acabar en sistena posició d’un total de 64 parelles la final del Campionat del Món de balls llatins, que va tenir lloc a la ciutat alemanya de Pforzheim. Es tracta de la primera parella de l’Estat espanyol que entra en la final d’aquesta competició i va estar acompanyada per la seva preparadora, Karina Rubio.

D’altra banda, el Royal Dance també va aconseguir bons resultats, en concret dos títols i nou podis més en el Campionat d’Espanya de deu balls que es va disputar a la Nucia (Alacant).

Les victòries van ser per a Joan Albelda i Alina Zhukouskaya en sub-21 i per a Nuna Martín en les promocions. Pel que fa a les segones posicions, van recaure en Gabriel Milea i Alisa Zaiko (juvenil 1), Daniel Ficola i Tatiana González (youth), Andrey Prikhodko i Nora Corpas (adults) i Juan Raúl del Rosario Verd i Carmen de Jess Sánchez Viera (sènior III). Finalment, les terceres posicions van ser per a Unai Villegas i Alexia González (júnior 1), Carles Borrell i Mar Albelda (adults), Luis Pacha i Maribel Gordon (sènior II), Antonio Terres i Pilar Duró (promocions) i Tomàs Margalef i Ana Cortés (trofeu nacional).

A part de les parelles que van aconseguir accedir als podis de les seves respectives categories, va haver-n’hi d’altres que hi van estar ben a prop. És el cas de Víctor López i Joana Díaz, en promocions, que van acabar en la quarta posició, i el cas de Marco López i Sofia Madrid, que van acabar la seva participació en el campionat estatal en la cinquena posició final i ells competien en la categoria de Youth.