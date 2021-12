El Cadí la Seu ha perdut quatre partits dels dos dotze disputats en tota la lliga i dos han estat contra cuers. Si ja va perdre a la pista del Bembibre, i a partir d’allà el conjunt del Bierzo va anar cap amunt, com va demostrar ahir vencent a la difícil pista del Gernika, ahir les urgellenques també van fer tasques d’animadores del Tenerife, conjunt que només havia vençut en dos enfrontaments. I, a més, els dos partits han estat similars, domini de les catalanes durant el tram inicial de l’enfrontament, tot i que amb avantatges que no permetien doner el duel per liquidat, reacció final de les amfitriones i embús en atac de les basquetbolistes de Bernat Canut. Una llàstima de resultat, ja que ahir s’hauria pogut fer un pas gairebé decisiu per disputar la Copa.

Ja havia avisat el tècnic urgellenc que la plantilla insular era de més qualitat del que demostrava la classificació. Ahir, tot i que el Tenerife no va anotar gaire, va evitar que ho fes el Cadí, en un primer quart molt escàs de puntuació. El segon va ser una mica millor i, per aquest motiu, el Sedis va adquirir una renda que va ampliar en el tercer parcial. Però dos triples seguits, de Hruscakova i de Raksanyi, van ficar les illenques en el partit. Walker va completar un parcial de 10-2 i, malgrat que el Cadí es va tornar a avançar (50-53), el seu tram final va estar ple d’errades coronades amb una jugada final, a 5 segons, en què Laura Peña no va arribar a tirar bé.