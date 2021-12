El Joventut va sumar una victòria molt important en la seva lluita per entrar a la Copa del Rei, tot i que va suar més del previsible per derrotar un Coosur Betis que sembla que ha reaccionat de la mà de Luis Casimiro (84-82). Els andalusos van plantar cara fins al final i el seu ala-pivot Burjanadze va tenir la pilota a les mans, amb 81-79, per empatar el partit i dur-lo a la pròrroga, però va cometre falta en atac sobre Joel Parra i el duel va entrar en un carrusel final de tirs lliures que va afavorir la Penya i sobretot Pau Ribas, que en va anotar tres i va fallar l’últim perquè el Betis no tingués temps de fer res més.

Abans, els verd-i-blancs s’havien escapat gràcies a un gran segon quart, en el qual Vito Brown va anotar 9 dels 31 punts que va acabar aconseguint i va provocar que els andalusos guanyessin de nou punts (34-43). Però els badalonins van reaccionar amb un increïble parcial de 33-10, amb 13 punts en aquest període de Pau Ribas. Semblava tot sentenciat, però el Betis va tornar al partit quan pitjor estava i, de no haver estat per la falta de Burjanadze, potser tot hauria canviat. Qui es troba en un gran moment és el Bitci Baskonia, que després de guanyar al Palau i entre setmana a Europa ahir va tornar a vèncer amb facilitat, aquest cop per 101-86 davant d’un Surne Bilbao que es consolida en les últimes posicions de la classificació. Ahir,Wade Baldwin, proscrit amb Ivanovic, va arribar fins als 26 punts, ben secundat pels 19 de Fontecchio i els 17 de Granger. Pels biscaïns, Thomas en va anotar 23. Per la seva banda, la tornada de Thad McFadden a Burgos, ara amb l’UCAM, es va saldar amb 29 punts de l’escorta, que va ajudar els murcians a vèncer per 84-102 i seguir a la zona alta.