El Manresa CBF sub-18 disputarà avui, a partir de les 12.30 hores, al pavelló del Nou Congost, la final de la fase d’ascens al Campionat de Catalunya júnior preferent A després de superar ahir el Joventut (76-60) en un enfrontament que es va decantar de la banda local en els últims períodes. Tot i l’equilibri de forces previst per tothom, les bagenques van acabar molt millor el partit i, gràcies a una gran defensa que va deixar en nou punts el conjunt rival en els darrers deu minuts, va adquirir una diferència que va administrar fins al final.

Abans, la primera meitat havia estat equilibrada i fins i tot amb avantatge del conjunt badaloní, que s’havia basat en els encerts de Barajas per escapar-se de fins a vuit punts en el segon quart (22-30). Les manresanes van poder reduir mínimament la distància al descans i ja guanyaven al final del tercer quart després d’un parcial favorable impulsat per un joc coral. En el darrer quart, només hi va haver un color. Entre Marta Espinal, autora de 26 punts amb un gran percentatge de 10 de 14 en tirs de camp i quatre triples, i Anna Fornells, amb 14 punts, van impulsar les manresanes cap a una final que, si guanyen, els dona l’ascens directe. Si la perden, hauran de disputar una repesca contra el setè de Preferent A.

El rival serà el potent Lima Horta, que ahir va tenir força dificultats per derrotar per 60-58 el TGN amb un bàsquet de Gemma Álvaro en els darrers segons.