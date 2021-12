L’Igualada Femení Grup Guzmán va tornar a palesar la seva progressió i capacitat competitiva contra un dels millors equips de l’OK Lliga Femenina i va obligar el Martinelia CP Manlleu a oferir la seva millor versió per imposar-se al pavelló de Les Comes (1 a 3). La igualadina Maria Díez va ser fonamental per al triomf de les osonenques. L’anoienca va donar avantatge a l’equip dirigit per Jordi Boada quan només s’havien disputat 7 minuts i 15 segons. Anna Casaramona va situar el 0 a 2 a l’electrònic cinc minuts després. Tot seguit, l’Igualada Femení HCP va poder minimitzar el desavantatge, però Pati Miret no va encertar a transformar una pena màxima (min 16). Tot i això, 33 segons abans del final del primer acte, Gina Balcells va assolir aquest objectiu (1 a 2). Als sis minuts de la represa, Maria Díez va establir, de penal, el marcador definitiu.