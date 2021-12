La seriositat que van palesar els jugadors del Covisa Manresa va permetre al conjunt de Pau Machado signar una àmplia golejada contra el cuer, l’Insercad Amics del Pou (12 a 0). L’equip sabadellenc va afrontar el partit molt minvat per la marxa d’un nombrós grup de membres de la plantilla arran de la decisió de la junta directiva de prescindir dels serveis de dos jugadors per la seva manca d’exemplaritat a les pistes. En plena fase de reconfiguració de la plantilla, els roig-i-negres van afrontar el duel amb només vuit jugadors, la majoria del filial o del juvenil. Tot i això, l’equip dirigit excepcionalment per Nerea Yuste va oferir una digna rèplica als amfitrions, que van resoldre la confrontació en transformar tres jugades d’estratègia en els primers 11 minuts de joc (3 a 0). Els blanc-i-vermells no van deixar de jugar amb un nivell d’intensitat raonable durant tot el duel i aquesta actitud va propiciar la golejada final.