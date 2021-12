El CB Martorell va deixar escapar el triomf en els darrers minuts davant del Mataró Parc. Ambdós equips van disputar un partit molt anivellat on els jugadors del conjunt local va anar sempre davant en el marcador. Els martorellencs, però, van patir una desconnexió en atac en els minuts decisius, que va ser la clau per a la remuntada visitant. Jordi Catalan va tenir el triple de la victòria en el darrer segon, però la pilota no va entrar.