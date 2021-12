Quatre jugadors del primer equip del Centre d'Esports Manresa han donat positiu per test d'antígens i estan a l'espera de fer-se proves PCR per confirmar que tenen la covid. El club ha comunicat que els quatre futbolistes estan aïllats i sense afectació greu i resta a l'espera de saber si hi ha més jugadors infectats. Així mateix, ha sol·licitat a la Federació Catalana de Futbol l'ajornament del partit de la Tercera Divisió RFEF previst per aquest dissabte a Peralada.

Des de la temporada passada, el CE Manresa realitza cada dijous testos als seus jugadors previs a la disputa del partit del cap de setmana. En el control del dijous passat, no es va donar cap positiu. Dissabte a la nit, però, un dels futbolistes es va sentir malament i va avisar el cos tècnic que tenia símptomes compatibles amb la covid. L'staff li va dir que es quedés a casa i no anés al partit. Ahir, després del duel contra el Granollers al Congost (0-0), un altre jugador es va trobar malament i també es va fer un test d'antígens que va donar positiu. De seguida va avisar la resta de la plantilla i el cos tècnic, que es van anar a fer testos, amb el resultat de dos positius més per un total de quatre. El club ha avisat el CatSalut, que al llarg de les properes hores, o dies, citarà tot els implicats per fer-se proves PCR. Els quatre futbolistes estan aïllats. Des de la directiva del CE Manresa també s'ha confirmat que el 90 per cent de la plantilla està vacunada, i als que no ho estan se'ls ha demanat que es confinin. Així mateix, el club ha avisat les federacions catalana i espanyola. El CE Manresa no havia tingut fins ara cap cas de positiu per covid que afectés el dia a dia dels entrenaments i els partits, ja que la temporada passada va tenir dos positius en època nadalenca, quan no hi havia activitat futbolística al club. El curs anterior, en canvi, i com va passar en molts clubs, sí que hi va haver confinaments puntuals d'equips de base per aquest motiu.