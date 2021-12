Duel bagenc entre dos equips de la part alta de la classificació que va concloure amb victòria local per 2-1 contra l’Artés. El partit enfrontava dos equips que tracten de dominar la pilota i fer mal al rival a través del joc de possessió, pel que es va viure un partit molt disputat entre dos conjunts amb un estil similar. Hi havia estones que semblava que els visitants eren els que més perill generaven, Artigas rebutjava un potent tir llunyà per mantenir l’empat inicial. Al minut 32 Quintana donaria l’avantatge a l’Artés amb un gran tir ajustat al pal que entrava al fons de la xarxa, lluny de l’abast del porter local.

Ja a la segona part, el Fruitosenc va ser superior, els locals van sortir a totes i van monopolitzar la majoria de les jugades d’atac del segon temps. Al minut 68, els verds-i- blancs aconseguirien l’empat després que Ribera rebés una bona passada en profunditat per batre Brufau, però dos minuts després esclataria la bogeria al Municipal de Sant Fruitós quan Serra feia el 2-1 per remuntar el partit i donar la victòria momentània al Fruitosenc. L’Artés va tractar de tornar a entrar en el partit, però el bon posicionament defensiu dels locals va permetre que el marcador no tingués cap variació més.