El Grup Via CB Artés va perdre a la complicada pista del CB Vic després d’una primera meitat negada de cara a cistella. Els jugadors bagencs tan sols van poder anotar quatre punts en el primer període i set en el segon. A la represa els percentatges van millorar de forma notòria però les distàncies de punts era molt àmplia. Els visitants van lluitar fins al darrer moment però ja no van tenir cap opció per guanyar.