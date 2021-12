Va faltar el gol. L’estrena de la catifa artificial de l’estadi del Congost que substitueix la instal·lada l’estiu del 2007 no es va arrodonir amb la traca final d’una victòria blanc-i-vermella i el Centre d’Esports Manresa va cedir un empat sense gols a l’EC Granollers, l’antepenúltim.

La posada en escena del conjunt manresà va tornar a ser prometedora. Els jugadors de Ferran Costa van tenir la iniciativa ofensiva i van monopolitzar la possessió de la pilota, però va mancar un punt més de gosadia per encarar l’u contra u, de mobilitat dels davanters, de rapidesa en la circulació de l’esfèrica, per rendibilitzar en forma de gol una superioritat aclaparadora.

La primera ocasió del partit va correspondre a l’equip de José Manuel Solivelles. Només s’havien consumit 20 segons quan el destre Jordan Gutiérrez va assistir Roger Escamilla dins l’àrea de penal blanc-i-vermella. La rematada del davanter santpedorenc va sortir a la dreta de la porteria d’Òscar Pulido. Va ser un miratge. Transcorreguts cinc minuts de joc, el domini dels amfitrions era evident i un xut ras i creuat de Marc Cuello va fregar la base del pal dret de la porteria d’Àlex Baño. La pressió dels bagencs provocava la ràpida recuperació de la pilota i Aleix Díaz va rematar amb l’esquerra, des de l’interior de l’àrea, ben a prop del travesser de la porteria visitant (min 9). Set minuts després, un servei en profunditat de Putxi va propiciar una doble acció de perill que ni Marc Cuello ni Noah van poder aprofitar. Finalment, Pau Darbra va estar a punt de convertir en gol per la creueta superior dreta de la porteria del Granollers un servei de falta (min 24).

A la represa, Ferran Costa va optar per reubicar David Batanero a la posició de mig centre i el va alliberar de la responsabilitat defensiva que ahir va assumir, de forma excepcional, com a central. El sallentí va oferir en aquest segon acte la seva millor versió i va ser el migcampista més inspirat a l’hora d’oferir als davanters pilotes amb avantatge. Una penetració de David Batanero fins a la línia de fons culminada amb una passada enrere va afavorir un perillós xut de Javi López per sobre del travesser (min 65) i, deu minuts després, Noah no va poder controlar un servei en profunditat que li hauria permès encarar Àlex Baño en solitari. El CE Manresa va generar una dotzena d’accions de perill i va provocar sis serveis de cantonada en aquest segon període, però no va trobar cap viarany fins al gol. Pau Darbra (min 81), David Batanero (min 86), Putxi (min 90) i Uri Pérez (min 91) van buscar Noah amb insistència sense èxit. Una duríssima entrada de Juli Serrano al davanter d’origen ghanès va propiciar l’última aproximació dels amfitrions. David Batanero en va estavellar el servei a la tanca defensiva (min 96).