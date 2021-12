El pilot d'Oliana Isidre Esteve ha assegurat avui, en la presentació de l'equip Repsol Rally Team que disputarà la 44a edició del Dakar, que seran "més ràpids i segurs". El català ha explicat que competirà amb un Toyota Hilux que "s'adapta millor" a ell i ho farà en una prova que "ha canviat moltíssim" i serà "molt competitiva i exigent". El ral·li es disputarà de l'1 al 14 de gener a l'Aràbia Saudita, i el copilot d'Esteve serà un cop més Txema Villalobos.

"El nostre objectiu serà lluitar i estar cada cop més a prop dels millors", ha declarat: "si aconseguim entrar entre els 20 primers, serà un bon resultat".

Esteve ha comentat que "el nostre balanç és molt positiu el 2021" i ha recordat que "al 2020 no vem obtenir el resultat que volíem, però al febrer vem aconseguir una posta a punt del cotxe gens dolenta, ens va permetre ser molt competitius a la Baja Aragón. Al Marroc vem voler donar un pas endavant i ens vem equivocar. Tenim més ritme, som més ràpids, més segurs, però tothom avança, la resta també van millor. Estem contents, el cotxe s'adapta molt millor a mi, treiem més rendiment al magnífic cotxe que tenim".

El catala participarà per dissetena vegada, la setena en la categoria de cotxes, en un Ral·li Dakar que "ha canviat moltíssim". Esteve ha apuntat que es tracta d'una prova "molt competitiva. L'any passat ja ens en vam adonar. Crec que, amb el canvi de reglament, ara hi ha un súper cotxe, arriba Audi amb aquest nou cotxe, Century porta moltíssimes unitats, ... Nosaltres hem millorat, s'haurà de veure com funciona tot, però el més important és que tenim confiança en el nostre cotxe i el nostre ritme".

Segons Esteve, "el 70% del recorregut és completament nou. L'any passat hi va haver moltes queixes per les zones de les pedres, aquest any hi ha molta més arena. Hi haurà etapes en bucle, serà exigent, mai he vist que la gent digui que això ja no és el que era ... Tothom correrà molt. Al Perú hi havia moltes diferències de temps entre pilots. Sabem com es paguen les errades al Dakar, cal trobar l'equilibri necessari, ser ràpids i no cometre errades que ens penalitzin molt".

El pilot olianenc creu que és "encertat" que s'hagi baixat el límit de velocitat. "El món avança i cal adaptar-s'hi. Les etapes seran exigents de principi a fi. És encertat entrar més en zones d'arena, però serà igual de complicat. La capacitat de ritme dependrà de la capacitat d'executar la navegació. No crec que sigui un Dakar més rebuscat".

"El nostre punt fort és la fiabilitat"

Esteve ha reconegut que la millor virtut del Toyota Hilux és la seva "fiabilitat". El corredor de Repsol ha explicat que "és un cotxe que porta molt anys en competició, està híper provat, va molt bé. El cotxe s'ha d'adaptar a nosaltres, per portar-lo al límit amb les mans. El punt fort és la fiabilitat, un aspecte molt important al Dakar".

"Hi ha moltes situacions que ens penalitzen bastant, però no ens agrada queixar-nos", ha assegurat Esteve: "si hi hagués una categoria especial, segur que no correria ... Quan punxem, el Txema canvia la roda en dos minuts i mig, la resta ho fa en un minut i 20 segons. Per mi, portar-ho tot al voltant fa que hi arribi un moment en el que em fa falta una tercera mà". Esteve va patir un accident l'any 2007 que l'obliga des d'aleshores a estar en una cadira de rodes perquè es va fracturar la sisena i la setena vèrtebres.

Aquest fet va obligar el pilot a adaptar-se i buscar noves formes de conducció que siguin més beneficioses per al seu cos. "Hem trobar altres formes de fer-ho que són igual d'eficaces. Tinc la sort que tenim la Lídia, quan arribo ella s'encarrega que em pugui recuperar, perquè arribo amb els braços destrossats, però fem el que ens agrada", ha manifestat, afegint que "crec que hem normalitzat tant la situació que hem deixat de pensar com ho faríem si no tinguéssim aquest problema. I estem bé".

Txema Villalobos, per la seva part, ha indicat que en la nova edició del Dakar els copilots tindran "més protagonisme". L'acompanyant d'Esteve ha comentat que "amb el canvi en el sistema de roadbook i la navegació, els copilots som més imprescindibles. Abans era més senzill, ara si no estem atents al 100 per cent es cometen errades".

Villalobos ha elogiat el "treball fantàstic" que ha realitzat la direcció de la cursa "per millorar el Dakar. Hi ha molta igualtat i dificultat en els copilots, en materia de seguretat han fet moltes coses, i el més important és el tema de les etapes, els recorreguts són brutals, amb canvis de ritme constants. És intens i divertit".

Esteve correrà amb combustible de baixes emissions

Una de les principals novetats del projecte del Repsol Rally Team de cara al Dakar 2022 és l'ús d'un combustible de baixes emissions. La novedosa fórmula desenvolupaa pel Repsol Technology Lab disposa d'un 50% de bio-combustible, en la fabricació del qual s'atrapa CO-2 de l'atmosfera, el que fa que les emissions de carboni siguin notablement inferiors a les d'un combustible habitual.

El Dakar 2022 tindrà un pròleg (1 de gener) i 12 etapes, amb una jornada de descans. Els organitzadors han dissenyat un recorregut notablement diferent al de les anteriors edicions al país, que inclourà una bona dosi d'arena i 8.177 quilòmetres de cursa, dels quals 4.258 seran cronometrats.