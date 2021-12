El Manresa CBF sub-18 es va quedar a onze punts de pujar a Preferent A després de perdre, al Nou Congost, la final de la fase definitiva del Campionat de Catalunya preferent B que s’ha disputat aquest cap de setmana a Manresa. L’organització de l’esdeveniment forma part de la Capitalitat del Bàsquet Femení que ostenta la capital bagenca en el decurs d’aquesta temporada. Les jugadores de José Carlos Suárez van pagar el desencert del tercer quart i van perdre per 66-55 contra un Lima Horta que assoleix l’objectiu. Aquest, però, no s’ha acabat per a les manresanes, que tindran una segona oportunitat el proper cap de setmana, en una repesca contra el setè classificat de Preferent A, l’Almeda, a partit únic. Encara no se sap l’horari, ni la pista neutral en què es jugarà.

En la final d’ahir, el Manresa va resistir bé durant la primera meitat davant d’un rival que havia patit molt el dia anterior per classificar-se malgrat que apareixia com a candidat número 1 a guanyar la final a 4. Al descans, les amfitriones, que ahir actuaven com a visitants, només perdien per dos punts, però tot l’encert del tercer quart de la semifinal de dissabte contra el Joventut es va esvair ahir. El Manresa només va anotar 11 punts en aquest període, i el rival 21, i el tir exterior no va servir de revulsiu. Els onze punts adquirits per les barcelonines ja no van poder ser remuntats. L’altre equip que jugarà la repesca serà el Joventut, que va derrotar el TGN en el duel pel tercer lloc per 41-50.