Els capricis del futbol han decidit fer-li una mala passada al Real Madrid. La repetició del sorteig dels 8ns de final celebrat a Nyon (Suïssa) a les 3 de la tarda ha emparellat l'equip de Carlo Ancellotti amb el París Saint Germain, amb l'anada al Parc dels Prínceps i la tornada al Santiago Bernabeu. Una eliminatòria d'alt voltatge que ha aixecat la indignació del club i l'afició blanca, ja que en el primer sorteig, celebrat a les 12 h, el Madrid havia quedat emparellat amb el Benfica, un rival molt més assequible que l'esquadra de Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria ... i Sergio Ramos i Keylor Navas.

Els màxims responsables de la UEFA no oblidaran mai la jornada que s'ha viscut avui a la seva seu. El sorteig de la Champions ha començat amb tota normalitat al punt del migdia, i el primer emparellament ha unit Benfica i Madrid. Una eliminatòria en la que el líder de la lliga espanyola partiria com a clar favorit.

Posteriorment, ha sortit la bola del Vila-real, i la següent ha estat la del Manchester United. Una errada inexplicable perquè la bola del conjunt que lidera Cristiano Ronaldo mai hauria d'haver estat a la cassoleta on es fan girar les pilotetes dins de les quals hi ha les paperetes amb els noms dels equips, ja que ambdues esquadres ja es van enfrontar a la fase de grups.

L'ex-jugador rus Andrei Arshavin, convidat a l'acte per l'organ rector del futbol continental en la seva condició d'ambaixador de la final del 28 de maig a Sant Petersburg, i els executius de la UEFA que conduïen el sorteig han fet com si res i el qui va ser un talentós davanter ha tornat a treure una altra bola: el nou rival per a l'equip d'Emery ha estat el Manchester City. Després, ha sortit la bola de l'Atlètic de Madrid, i la dissort per als de Simeone era que el següent paperet ha estat el del Bayern de Munic. Les imatges, però, han mostrat que també hi havia la bola del Liverpool a la cassoleta, i ambdues formacions tampoc podien quedar emparellades perquè van jugar la fase inicial al mateix grup.

El sorteig ha seguit el seu curs amb els duels Salzburg-Liverpool, Inter-Ajax, Sporting Club-Juventus, Chelsea-Lille i PSG-Manchester United.

Però els afectats no han trigat a reclamar i la UEFA ha explicat que l'errada havia estat culpa el software informàtic que controla quins rivals poden tocar a cadascun dels equips. Per tant, ha decidit repetir tot el sorteig a les 3 de la tarda, amb la conseqüent protesta d'un Real Madrid que ha al·ludit amb raó que tot plegat havia passat després que li toqués el Benfica.

El nou sorteig ha deparat els següents enfrontaments:

Salzburg-Bayern de Munic

Sporting Club-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Atlètic de Madrid-Manchester United

Vila-real-Juventus

Inter-Liverpool

Real Madrid-París Saint Germain

Els partits d'anada es jugaran els deis 15, 16, 22 i 23 de febrer i els de tornada els dies 8, 9, 15 i 16 de març. El programa de partits encara s'ha de decidir.

La Champions no tornarà fins el febrer, però el perjudici evident que l'errada de la UEFA ha causat a l'equip blanc fa preveure que aquest cas no ha acabat en el sorteig. Ara mateix, Florentino Pérez és el gran enemic de l'organisme futbolístic a causa de la Superlliga. No seria d'estranyar que el club emprengui algun tipus d'acció.