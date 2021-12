El Navàs va patir més del compte per tancar el partit davant el Moncayo, després d’un inici on els visitants van fer un parcial de 18 a 25 que els col·locava davant en el marcador. A base de treball defensiu els jugadors d’Isidre Suau van retallar punts al rival, i van arribar al descans amb un avantatge de tres punts, després d’aconseguir un parcial favorable de 18-8. El local Bria va ser el jugador més destacat del partit, autor de 29 punts que van permetre al Navàs prendre la iniciativa. En la segona meitat, uns bagencs mentalitzats en no cometre més errors imposaven el seu ritme per ampliar la diferència de punts amb el Moncayo. Tot i que el Navàs trobava dificultats per anotar, els seus percentatges tant en el tir interior com en l’exterior no van superar el 34% d’encert, i arribaven al darrer quart amb una renda de punts que el feien acariciar la setena victòria de la temporada. L’últim quart va ser el més igualat de tots, encara que controlat en tot moment pels navassencs.