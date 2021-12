La Pirinaica va mostrar la seva superioritat davant d’un Sallent que poc va poder fer per aturar el vendaval ofensiu dels manresans. Tot i que el partit va començar molt igualat, amb el pas dels minuts els visitants es van fer amb el domini de la possessió de la pilota, el que va permetre als visitants trencar l’empat inicial ben aviat, al minut 11, quan Vilalta superava Rovira després d’una magnífica jugada col·lectiva. El gol inicial va donar més embranzida als jugadors de la Mion, que minuts després posarien el 0-2 al marcador. El Sallent no era capaç de treure la pilota al seu rival, i tenia moltes dificultats per associar-se amb els seus jugadors d’atac en situacions pròximes a la porteria defensada per Del Rio. Abans d’arribar al descans, Guerrero faria el 0-3 per deixar pràcticament sentenciat el partit. A la represa, un Sallent més lluitador va mostrar la seva millor versió, va pressionar bé a dalt i va generar alguna ocasió de perill, però el bon posicionament defensiu dels visitants va impedir que és reduís la diferència de gols. En una segona meitat on el ritme del partit va ser més lent, sense gaires ocasions de perill, Baena posaria el definitiu 0-4 en el temps afegit.