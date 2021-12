Els dos grans del bàsquet estatal continuen obrint forat al capdavant de la classificació de la Lliga Endesa, tot i que ahir van acumular una victòria més de manera diferent, possiblement influïts per la victòria blaugrana en el clàssic de l’Eurolliga de divendres. Així, el Reial Madrid va patir més de l’habitual per derrotar l’Unicaja, i ho va fer gràcies al gran partit de Sergi Llull (79-74). En canvi, el Barça no va tenir tantes dificultats per vèncer el Lenovo Tenerife a domicili (60-75), la qual cosa fa descarrilar els illencs de la tercera posició, que ara correspon al Joventut, que té un partit menys.

Al WiZink Center, Llull va voler centrar-se més en el bàsquet que no pas en les polèmiques sobre algun gest que va fer al Palau Blaugrana i va aportar quatre triples en un gran tercer període que van permetre als blancs capgirar un marcador que se li havia posat de cara a l’Unicaja (31-37 al descans). Els blancs van fer un parcial favorable de 31-16 en el tercer quart, amb tants punts anotats com en els dos anteriors i, malgrat l’intent dels malaguenys de reaccionar, no van poder capgirar el resultat. Bouteille, amb 14 punts, va ser el màxim anotador. A Tenerife, tot seguit, el Barça va mantenir a ratlla el conjunt de Txus Vidorreta a partir del segon període, quan va assolir una distància de sis punts que va anar regulant i que va ampliar a gairebé el doble en el tram final. Nicola Mirotic va refermar el seu bon estat de forma amb 18 punts i Hayes va estar inusualment participatiu en atac, amb 14. Shermadini en va fer 17 per als locals. El Saragossa s’enfonsa La matinal va ser desastrosa per a un Casademont Saragossa de Jaume Ponsarnau que va caure per 74-85 davant del Fuenlabrada i gràcies, ja que els madrilenys van dominar per més de vint punts durant tot el partit. A la mateixa hora, el Breogán va vèncer l’Andorra per un clar 83-74, amb una exhibició de Musa (26 punts).