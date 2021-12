L’amistós en homenatge a Maradona que el Barça va jugar ahir a la tarda a Riad (Aràbia Saudita) contra Boca Juniors va servir per tornar a veure Dani Alves, 38 anys, vestit amb la samarreta blaugrana. Els homes de Xavi van perdre l’anomenada Maradona Cup a la tanda de penals després de l’1-1 amb què va acabar el partit, però el tècnic de Terrassa va guanyar un efectiu més per a la causa de retornar el grup al bon camí.

I va ser Alves, precisament, qui va marcar el primer penal en una ronda que es van adjudicar els argentins per 2-4. Rojo i Izquierdoz van fer els dos primers de Boca, i Jutglà va posar el 2-2, però després Pavón i Molinas van transformar i Matheus i Guillem Jaime van errar. Una altra derrota, tot i que intranscendent.

Xavi va aprofitar per donar minuts a jugadors poc habituals i a joves del filial, com el davanter Ilias Akhomach, que ja va debutar amb el primer equip en el derbi contra l’Espanyol i ahir va rellevar Demir a la mitja part. El Barça va tenir poc gol i no va estar bé en defensa. I això que Jutglà va marcar l’1-0 al minut 50 en enviar la pilota a l’esquadra després d’una jugada iniciada per Alves.

Un dels signes que identifiquen darrerament el conjunt barcelonista són les remuntades en contra (el 3-3 de Vigo amb el Celta, el 2-2 del Sadar contra l’Osasuna), i ahir es va repetir aquesta dissort quan Zeballos va culminar un ràpid contracop al 77. Neto, que va tenir poca feina durant el partit, no hi va poder fer res.

Xavi va fer jugar Coutinho, de nou gris, i va començar amb Lenglet i el martorellenc Eric a l’eix de la defensa. Dest va actuar a l’esquerra. El millor, però, va ser Alves, que va jugar molt motivat i va demostrar que a partir de l’1 de gener lluitarà per ser titular. «El redebut d’Alves és molt positiu», va declarar Xavi: «Tots han vist que ens ajudarà molt, és un jugador sensacional, associativament, té esperit d’equip i caràcter».