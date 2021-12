Més de 600 jugadors i jugadores van participar diumenge en la festa de presentació dels equips de promoció del Club Futbol Igualada, que va tenir lloc al camp de Les Comes. El club anoienc va exhibir múscul, ja que la xifra de sis centenars de futbolistes el converteix en una entitat de referència. Pel que fa als primers equips, el femení va perdre per 1-2 amb el Sant Cugat i el masculí va tornar al camí del triomf en derrotar l’Alcarràs per 3-1.