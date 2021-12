El davanter argentí Sergio 'Kun' Agüero ha confirmat aquest dimecres la seva retirada esportiva. El futbolista posa així punt final a la seva carrera com a professional a causa d'uns problemes cardíacs que se li van detectar el mes d'octubre passat en el partit del FC Barcelona contra l'Esportiu Alabès.

"Aquesta conferència és per a comunicar-vos que he decidit deixar de jugar al futbol professional. És un moment molt dur, però estic igual de feliç per la decisió que vaig prendre perquè el primer és la meva salut", ha explicat l'argentí visiblement emocionat en una roda de premsa en la tribuna del Camp Nou, on el club ha preparat la pancarta 'Culer una vegada, culer per sempre'.

El 'Kun' ha recalcat que "ja saben perquè pren aquesta decisió". "Va ser pel problema que vaig tenir fa un mes. Vaig estar en bones mans, els metges han fet el millor i m'han dit que el més prudent era deixar de jugar. Vaig prendre la decisió fa deu dies, vaig fer tot el possible per veure si hi havia alguna esperança, però no hi ha hagut molta. Estic molt orgullós per la meva carrera", ha subratllat.

Sergio Leonel Agüero del Castell, conegut popularment com 'Kun' Agüero, es veu obligat a penjar les botes abans del que es preveu. Als seus 33 anys, el davanter argentí nascut a Buenos Aires i consagrat a Madrid i Mánchester es retira com a futbolista d'un Barça amb el qual ha pogut jugar cinc partits.

Diu adeu un dels millors davanters de la història de l'Argentina, escuder i amic del gran Leo Messi. Amb ell va voler jugar a Barcelona, però la seva arribada com agent lliure procedent del Manchester City va coincidir amb la sortida del '10' amb destinació a París. Una mala jugada que va ser seguida d'una lesió i, a la seva tornada, de l'arrítmia.

Amb el FC Barcelona, el seu últim club, ha jugat només 5 partits i ha marcat un únic gol, en un Clàssic contra el Reial Madrid, que tampoc va servir per a puntuar. Un últim punt per fer honor a la seva gran capacitat golejadora, demostrada prèviament a l'Atlètic de Madrid i Manchester City.