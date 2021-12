CN Olot i CN Manresa van oferir un partit d’alt nivell, tant de joc com d’emoció. Cap dels dos conjunts va donar el seu braç a tòrcer, malgrat que uns i altres van assolir marges de dos gols d’avantatge, però les reaccions davant situacions límits va fer que no fos fins al darrer segon que ambdós donessin l’empat per bo.

Els de Peirón van inaugurar el marcador, amb gol de Mayol de pena màxima, però els amfitrions van capgirar el resultat (3-2), essent Noguera l’autor de la segona diana visitant, en superioritat. El segon quart va ser més golejador, amb vuit transformacions: 3 per l’Olot i 5 pel Manresa (Ruiz 3, López i Noguera). Així, es va arribar a la meitat amb 6-7 en el lluminós. El partit era molt disputat i el retorn a casa de jugadors que havien estat lluny d’Olot donava potència als locals, tot i que el Manresa oferia digna rèplica. El tercer quart va ser per als gironins (4-2), que es posaven davant a falta de vuit minuts per al final. Això, després que López posés el 6-8 en el marcador i, posteriorment, l’empat a 9. Quedava el darrer quart per jugar i l’11-9 dels olotins posava el partit coll amunt. López va reduir distàncies i Ruiz, en superioritat, i Noguera van reequilibrar el marcador. Tot era possible. Semblava que serien els locals els qui s’endurien el triomf en fer el 13-12, però León va empatar i va situar el 13-13 que feia justícia al que havia succeït a l’aigua.