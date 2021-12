Les jugadores de l'equip de Primera Divisió Femení del CF Solsona han aconseguit un nou entrenador gràcies a un tweet de la seva capitana. L'anterior, Àngel Benito, ha deixat el club per incorporar-se a un equip de categoria superior del Manlleu AEC, i ja no va dirigir l'equip durant el partit contra el Fontsanta-Fatjó d'aquest cap de setmana, buscaven un suplent.

Encara que el nom del nou tècnic no ha transcendit encara, aquest diari ha pogut confirmar que la intenció del club és incorporar-lo a la plantilla fins a final de temporada.

"Necessitem trobar un entrenador per poder continuar competint". Aquesta és la crida que feia aquest dimarts l'artífex del tweet, la seva capitana Judit Colillas, tot demanant difusió a la causa. Vuit hores després de la publicació del missatge, la jugadora del conjunt solsoní confirmava que el club havia aconseguit un nou preparador.

El sénior femení del @CFSolsona (1aCat) està en hores baixes. Necessitem trobar un entrenador per a poder continuar competint. Si no en tenim d’aquí dues jornades (16/01) ens fan fora de la competició. Si em podeu ajudar a trobar-ne fent-ne difusió amb un RT us ho agrairem mil! — Ju (@juditcolillas) 14 de diciembre de 2021

"Fa dies que buscàvem un relleu, ja que Benito va haver de deixar el club per motius personals, però ens estava costant trobar algú que pogués assolir aquest paper a Solsona. Costa aconseguir algú que vulgui dirigir un equip femení", explica la capitana. Per aquest motiu, Colillas va decidir recórrer a les xarxes socials. "Em van comunicar que ja s'havien fet totes les gestions possibles i que no s'havia aconseguit un nou tècnic, així que vaig pensar que fer un tweet era una bona opció", explica Colillas.

Les jugadores del femení buscaven evitar les conseqüències de no tenir un tècnic. Fonts de la delegació de la Federació a Lleida han explicat a Regió7 que qualsevol club té 15 dies naturals per trobar un nou preparador en cas de baixa de l'anterior. Si no s'incorpora aquest nou perfil, la Federació els envia un avís, que pot convertir-se en sanció en cas de no regular-se la situació. En aquest cas concret, el nou tècnic, que fa funcions d'entrenador, havia de tenir la titulació de Monitor.

Colillas explica que el missatge publicat a Twitter ha tingut un impacte que no s'esperaven. “Va ser una sorpresa. Hi va haver molts interessats per la vacant. No creiem que d'una piulada poguéssim arribar a tenir un nou entrenador", comenta Colillas. El nou tècnic va veure aquest missatge, motiu pel qual va posar-se en contacte amb la capitana, qui va derivar la gestió a la junta directiva.

La dimissió en bloc del masculí

Àngel Benito compaginava fins fa dos mesos la seva tasca com a preparador del femení amb la de segon entrenador del CF Solsona a masculí a Primera Catalana. El mes d'octubre, el manresà Víctor Vera, i tot el seu equip de col·laboradors (el secretari tècnic, Jaume Galobart; el segon entrenador, Àngel Benito, i el preparador de porters, Jordi Casas), van presentar la dimissió irrevocable per discrepàncies amb el president del club després del segon partit de la competició.