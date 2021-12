L’Igualada Rigat va sumar un punt davant del Calafell, un dels conjunts que més ha crescut aquesta temporada i que es troba a la zona alta de la classificació. Els arlequinats van tenir el duel controlat durant una bona part de l’enfrontament, però cinc minuts dolents a l’inici de la represa van permetre als visitants capgirar el marcador.

Una de les estrelles va ser el jove porter habitualment suplent Guillem Torrents, que va arrencar de titular i va mantenir la porteria a zero. A més, l’Igualada va fer bo el gol del seu capità, Ton Baliu, a l’equador de la primera meitat per anar amb avantatge al descans. A la represa, el conjunt forà va prémer l’accelerador, ja amb Elagi Deitg a la porteria local, i en els minuts que van del 30 al 34 va capgirar el marcador, amb els encerts d’Arnau Xaus i d’Humberto Mendes. Tornava remar a contracorrent, com en molts casos enguany, però almenys aquest cop es va sumar un punt gràcies a la transformació del gran especialista de l’equip, Gerard Riba, en una falta directa tot just després que Xaus n’hagués errat una pel Calafell.