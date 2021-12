El pilot manresà de skeleton Ander Mirambell ha finalitzat en segona posició la seva participació en la Copa Amèrica d’enguany, la qual cosa li ha reportat força punts de cara a la seva classificació per als propers Jocs Olímpics de Pequín, que es faran el febrer i que serien els quarts de la seva carrera. Mirambell va ser tercer en l’última de les tres proves que s’han fet a Lake Placid, i va sumar aquest bronze a un altre i a un or que havia aconseguit en els dies precedents. En el total del campionat només ha estat superat per l’australià Dennis Timmings.

Tot i els problemes físics que arrossega, Mirambell va explicar que havia fet les dues millors sortides i que havia perdut el segon lloc per culpa d’una errada en el revolt número 10. Tot i això, va explicar que surt de la gira americana amb més punts que els últims anys i que ara «falta veure què passa en les tres curses de la Copa del Món, però fa molt bona cara» per ser als Jocs.