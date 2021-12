Després d’un any d’aturada a causa de la pandèmia, torna la Sant Silvestre a Manresa, la prova atlètica que tradicionalment, a finals d'any organitza el Grup Cube i arribarà el diumenge 26 de desembre a la seva desena edició.

Amb el suport de l'Ajuntament de Manresa començarà a les 11 del matí des del Carrer Agustí Coll núm. 18, a tocar al Grup de Fitness Cube. Des de fa quatre anys, la prova porta el nom de Memorial Dolors García, en record a la monitora que va morir a causa d'un accident de bicicleta el mes de juny del 2017.

Les dades de la prova van ser presentades ahir a la tarda pel regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, Antoni Massegú; el responsable instal·lació Cupra Ondinauto Manresa (esponsor principal de la prova), Miquel Viciedo; el gerent del Grup Cube Manresa, Jesús Sorroche; i el Director Grup Cube, Lluís Serracarbasa.

El circuit de la 10a cursa popular Sant Silvestre Manresana és de 10 km i el recorregut serà un 90% per camins de terra. La novetat d’aquest any és que s’ha ampliat la possibilitat de fer el recorregut caminant, amb la voluntat d’animar a la participació de les famílies perquè gaudeixin d’una veritable festa esportiva.

Aquest diumenge dia 19 a les 9 del matí, el grup Cube ha organitzat una sortida per poder fer el circuit abans de la cursa. Serà una sortida oberta a tothom (Abonats i no abonats de Cube), per poder conèixer el circuit de cara a la cursa de la setmana vinent.

Obert el període d’inscripcions

Les inscripcions ja es poden fer via on-line, a través de la pàgina web www.cube.cat, seguint l'enllaç que fa referència a la Cursa Sant Silvestre, o presencialment a les recepcions dels centres Cube i Duo. El preu d'inscripció és de 16 euros pel públic en general i 14 per als abonats del Grup Cube. El mateix dia de la cursa també hi haurà inscripcions a 20 euros que es tancaran en el moment que s'arribi al nombre màxim de participants, establert en 500 persones.

Totes les persones inscrites rebran una dessuadora de regal en el moment de recollir el dorsal amb xip. A més, es lliuraran premis als 3 primers classificats de la categoria general masculina i de la femenina. També s'atorgarà el trofeu Memorial Dolors Garcia que guardona un dels valors que la Dolors sempre havia cultivat i defensat en el seu dia a dia: l'esf orç, l'amistat i la constància.