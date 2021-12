Les famílies de David Casamitjana i Joan Martínez Vilaseca, dues figures emblemàtiques del futbol manresà que han desaparegut els últims mesos, van oficialitzar ahir l’aportació al fons del Museu del CE Manresa de valuós material, sobretot fotogràfic, per testimoniar davant les noves generacions d’aficionats i futbolistes el compromís d’ambdós exjugadors amb el degà del futbol a la capital del Bages.

La vídua de Joan Martínez Vilaseca, Ignàsia Cots, va encapçalar la nombrosa representació de la família de l’exjugador de l’Espanyol i tècnic del futbol formatiu del Barça durant tres dècades. Les seves filles, Anna i Sílvia, van acompanyar la mare. Tampoc no van faltar a la cerimònia el germà del futbolista format a cavall del Club Gimnàstic i del CE Manresa, Francesc Martínez Vilaseca, i la seva muller, Carme Claret, a més de Núria i Sònia, les filles del matrimoni.

La responsable que David Casamitjana s’establís a Manresa, la seva dona i ara vídua, Maria Claustre Ribera, va assistir a l’acte flanquejada per les netes, Laura i Gemma. Dos amics de la família, Joan Serra, president de la Penya Blanc-i-blava del Bages, i Ramon Canal, les van acompanyar.

Francesc Soria, responsable de comunicació del CE Manresa, va expressar «l’agraïment del club a ambdues famílies per la seva assistència» i aportació. Manel Sánchez, impulsor i curador del Museu del CE Manresa, va detallar que «el material cedit pels familiars de Joan Martínez Vilaseca i David Casamitjana es posarà en un espai preferencial». Per la seva part, Ruth Guerrero, presidenta de l’entitat, va lloar la tasca i dedicació de Manel Sánchez, «un compromís que permet al Manresa tenir un dels fons documentals i fotogràfics més amplis del futbol estatal». El secretari Pere Arévalo també va assistir a la cerimònia.

Les famílies de Joan Martínez Vilaseca i David Casamitjana han cedit al Museu del CE Manresa nombrós material que abasta no només l’etapa d’ambdós futbolistes al club blanc-i-vermell, sinó tota la seva trajectòria. Del llegat de David Casamitjana, destaquen una samarreta del RCD Espanyol amb el seu cognom, signada per tots els membres de la primera plantilla blanc-i-blava, que l’exjugador va rebre en un acte d’homenatge del club amb el qual va debutar i jugar a Primera Divisió, així com un parell de botes del migcampista dels anys cinquanta. Pel que fa a Joan Martínez Vilaseca, des d’ahir el Museu del CE Manresa té la fotografia que Diego Armando Maradona va dedicar al manresà, abillat amb la indumentària de la selecció argentina, un parell d’anys abans de la disputa del Mundial del 1982 i del seu fitxatge pel Barça.