El Cadí la Seu té a tocar la seva participació en la Copa de la Reina. De fet, la deixarà matemàticament assegurada avui si derrota un rival directe, l’IDK Euskotren (19.30 hores, Twitter de la FEB i Pirineus TV), situat a dos triomfs de les jugadores de Bernat Canut. Si això succeís, ja no hauria d’esperar altres resultats, propis o aliens, en les dues setmanes que faltaran per acabar la primera volta del torneig.

El primer que ha de fer el Sedis, però, és assegurar el seu triomf, fet que aniria molt bé després de la inesperada derrota de la setmana passada a la pista del cuer, el Tenerife. El rival d’avui arriba després de tres victòries seguides i amb la presència de la base canària Yurena Díaz, ben coneguda al Palau d’Esports.

L’entrenador assistent del Cadí, Jordi Acero, ha explicat en la prèvia que «hem tingut una setmana per canalitzar tot el que vam fer bé, que va ser molt, i també malament la setmana passada, i tenim moltes ganes d’afrontar un partit que pot donar un gran premi al club».

Per a Acero, l’IDK és «físic, molt potent quant a intensitat i amb molts punts a les mans. Sabem on les podem parar, on podem fer que abaixin els percentatges». Segons el seu punt de vista, és important «el joc de la base Cornelius, que es carrega l’equip a l’esquena, però tenen més armes i no podem focalitzar tot el seu potencial en una sola jugadora».